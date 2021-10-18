Новий сезон "Танців з зірками" наближається до фіналу. У кожному випуску учасники приголомшують яскравими постановками, а судді – оригінальними образами.

Зверніть увагу Катерина Кухар назвала ймовірних переможців шоу "Танці з зірками"

Новий look Катерини Кухар

Для сьомого прямого ефіру проєкту Катерина обрала вишукану сукню. За суддівським столом вона сиділа у вбранні світло-сірого кольору з зображенням птахів. Сукня мала об'ємні рукави та чорні бантики. Вбрання оголило плечі Кухар, що додало її образові звабливості та жіночності.

Серед аксесуарів її аутфіт довершили намисто з перлинами, ланцюжки та сережки. Волосся вона вклала у локони й зібрала у хвіст ззаду, залишивши лише декілька пасм спадали на обличчя. Візажисти попрацювали над макіяжем балерини. Її очі нафарбували темно-коричневими тінями, а на губи нанесли блиск нюдового кольору.



Образ Катерини Кухар на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму прими-балерини



Образ Катерини Кухар на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму прими-балерини

У коментарях підписники знаменитості засипали її компліментами.