Катерина Кухар зачарувала красивим образом в сукні з неординарним принтом: фото

Українська прима-балерина Катерина Кухар потішила прихильників новими світлинами. Вона позувала на камеру в сукні з зображенням собак, красивим макіяжем і зачіскою.

Танцівниця не часто публікує в мережі нові фотографії, тому кожен допис привертає особливу увагу прихильників. Днями Катерина поширила знімки, на яких, як завжди, зачарувала ніжністю та елегантністю.

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Елегантний look Катерини Кухар

Прима-балерина потішила шанувальників новими надзвичайно зворушливими кадрами, де позувала разом із маленькою чорною собакою. Катерина постала перед об'єктивом у приталеній сукні бежевого кольору з зображенням собак та червоною смугою внизу. Такий look Кухар поєднала з босоніжками червоного кольору на підборах.

Волосся красуня акуратно вклала, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках, яким підкреслила натуральну вроду.

"Я завжди вірила в знаки та віщі сни. Якщо сниться собака чи лев – чекай хорошого друга! Кішка та змія завжди були провісниками ворогів. А будь-яка риба в снах мене насторожує. Так, як це ознака вагітності – моєї або близьких подруг. Може сни – це наша інтуїція, яка пробирається з підсвідомого у свідоме?", – написала балерина під фото.



Катерина Кухар з собакою / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Катерина Кухар з собакою / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Катерина Кухар з собакою / Фото з інстаграму Катерини Кухар