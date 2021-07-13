Танцовщица не часто публикует в сети новые фотографии, поэтому каждый пост привлекает особое внимание поклонников. На днях Екатерина запостила снимки, на которых, как всегда, очаровала нежностью и элегантностью.

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Элегантный look ЕкатериныКухар

Прима-балерина порадовала поклонников новыми чрезвычайно трогательными кадрами, где позировала вместе с маленькой черной собакой. Екатерина предстала перед объективом в приталенном платье бежевого цвета с изображением собак и красной полосой внизу. Такой look Кухар совместила с босоножками красного цвета на каблуках.

Волосы красавица аккуратно уложила, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках, которым подчеркнула натуральную красоту.

"Я всегда верила в знаки и вещие сны. Если снится собака или лев – жди хорошего друга! Кошка и змея всегда были предвестниками врагов. А любая рыба во сне меня настораживает. Так, как это признак беременности – моей или близких подруг. Может сны – это наша интуиция, которая пробирается из подсознательного в сознательное?", – написала балерина под фото.



Екатерина Кухар с собакой / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Екатерина Кухар с собакой / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Екатерина Кухар с собакой / Фото из инстаграма Екатерины Кухар