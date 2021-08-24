Катерина Кухар зачарувала новим фото з чоловіком

Українська прима-балерина Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим була присутня на церемонії "Національна легенда України". Вона сфотографувалася з коханим у подвір'ї Маріїнського палацу, поставши перед камерою у розкішній чорній сукні.

22 серпня президент України Володимир Зеленський нагородив 7 осіб зі сфери культури та спорту званням "Національна легенда України".

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Катерина Кухар представляла балет в обличчі Олени Потапової. Після заходу прима-балерина сфотографувалася з чоловіком.

Нове фото Катерини Кухар з чоловіком

Для урочистої події знаменитість обрала розкішне вбрання. Вона постала перед публікою у вечірній сукні чорного кольору зі шлейфом та відкритою спиною. Сукня була обтислою, тому підкреслила витончену фігуру балерини. Такий look Кухар поєднала з туфлями на високих підборах.

Серед прикрас зірка вирішила довершити аутфіт кольє та довгими сережками. Волосся Катерина зібрала в гарну зачіску ззаду. На обличчі зробила вечірній макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

Олександр Стоянов позував поруч із коханою в стильному костюмі темно-сірого кольору, білій сорочці та туфлях.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму прими-балерини



Катерина Кухар на премії "Національна легенда України" / Фото з інстаграму прими-балерини



Текст публікації Катерини Кухар:

7 легенд зі сфер культури та спорту, які багаторічною працею та своїм покликанням представляють нашу країну у світі, отримали нове звання від президента України – "Національна легенда".



Мені випала честь представляти його величність – балет, в обличчі Олени Потапової.

Для кожного з нас Олена Потапова – приклад сили, енергії, життєлюбства та наполегливості.

Наша любов до Олени Михайлівни не має меж. Але ця любов завжди буде помножена на три.

Тому що говорити про Потапову – це означає говорити про трьох сестер Потапових: Олену, Ганну і Варвару.



Я, як керівник головного балетного храму нашої країни – Київського хореографічного училища, на який спрямовую всі свої сили й любов, мрію, що зможу виховати дітей, які будуть продовжувати писати тріумфальну балетну історію, яку Олена Потапова розпочала у книзі мистецтв України!



Олена Потапова / Фото з інстаграму Катерини Кухар



Сестри Потапові / Фото з інстаграму Катерини Кухар