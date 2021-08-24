22 августа Президент Украины Владимир Зеленский наградил 7 человек из сферы культуры и спорта званием "Национальная легенда Украины".

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Екатерина Кухар представляла балет в лице Елены Потаповой. После мероприятия прима-балерина сфотографировалась с мужем.

Новое фото Екатерины Кухар с мужем

Для торжества знаменитость выбрала роскошное платье. Она предстала перед публикой в ​​вечернем платье черного цвета со шлейфом и открытой спиной. Платье было обтягивающим, поэтому подчеркнуло изящную фигуру балерины. Такой look Кухар соединила с туфлями на высоком каблуке.

Среди украшений звезда решила завершить аутфит колье и длинными серьгами. Волосы Екатерина собрала в красивую прическу сзади. На лице сделала вечерний макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Александр Стоянов позировал рядом с любимой в стильном костюме темно-серого цвета, белой рубашке и туфлях.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото из инстаграма примы-балерины



Екатерина Кухар на премии "Национальный легенда Украины" / Фото из инстаграма прима-балерины

Текст публикации Екатерины Кухар:

7 легенд из сфер культуры и спорта, которые многолетним трудом и своим призванием представляют нашу страну в мире, получили новое звание от президента Украины – "Национальная легенда".

Мне выпала честь представлять его величество – балет, в лице Елены Потаповой.

Для каждого из нас Елена Потапова – пример силы, энергии, жизнелюбия и настойчивости.

Наша любовь к Елене Михайловне не имеет границ. Но эта любовь всегда будет умножена на три.

Потому что говорить о Потаповой – это значит говорить о трех сестрах Потаповых: Елене, Анне и Варваре.

Я, как руководитель главного балетного храма нашей страны – Киевского хореографического училища, на который направляю все свои силы и любовь, мечтаю, что смогу воспитать детей, которые будут продолжать писать триумфальную балетную историю, которую Елена Потапова начала в книге искусств Украины!



Елена Потапова / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Сестры Потаповы / Фото из инстаграма Екатерины Кухар