Катерина Кухар приголомшила неординарним образом у сукні з пір'ями: ефектне фото

Українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар вразила прихильників неординарним образом. У дописі танцівниця попросила шанувальників під час спектаклю насолодитися кожним моментом і не знімати відео на телефон.

Катерина Кухар не лише часто дивує надзвичайно красивими образами, а й часто у публікаціях ділиться своїми думками щодо важливих тем. Днями зірка вкотре мала відверту розмову з підписниками.

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Образ Катерини Кухар

Прима-балерина постала перед камерою у сукні ніжно-рожевого кольору з декоративними пір'їнами. Look Катерина доповнила широким атласним поясом в тон сукні та рожевою кепкою з невеликою білою вуаллю.

На обличчі Кухар зробила неординарний макіяж, волосся вклала в акуратні локони та нафарбувала нігті світлим лаком.

Розмова Катерини Кухар про спектаклі та телефони

У публікації прима-балерина вирішила висловити свою думку щодо зйомки відео, яку глядачі проводять під час спектаклів. Катерина нещодавно мала тур Україною і зазначила, що все частіше замість очей глядачів у залі вона бачить телефони.

"З одного боку, мені приємно, що ви хочете зафіксувати момент і залишити його надовго в пам'яті. А з іншого боку, це засмучує, бо ви втрачаєте ті дорогоцінні хвилини, коли можете розслабитися, перезавантажитися та перенестися зовсім в інший світ – світ естетики та чарівництва", – зазначила в дописі Кухар.

Давайте разом насолоджуватися і хоча б на деякий час відволікатися від проблем і навколишнього світу. Не через призму телефонних екранів, а в реальному житті. Не знімаючи 2 години спектакль, позбавляючи себе цієї казки,

– закликала Катерина.

Також прима-балерина поділилася своїм досвідом з-за кордону: "Останнім часом світові театри ведуть політику, в якій є місце культурно-естетичним правилам поведінки. Протягом всього спектаклю забороняють діставати телефони та щось знімати. В атмосфері театру є гробова тиша, яку лише інколи порушують оплески Складається враження, що глядач боїться навіть дихати, щоб не порушити цю атмосферу і не втратити містику зв'язку з артистом. І спеціальні працівники слідкують, щоб ці правила не порушували. На одному з шоу Cirque Du Soleil в Лас-Вегасі на людей, які діставали телефони, наводили спеціальний лазер, щоб показати, що не варто робити це".

"Я дуже ціную ваші численні згадки у соціальних мережах, вашу увагу, але мені хотілося б 95 відсотків часу проводити з вами віч-на-віч. Адже ми, артисти, проживаємо для вас на сцені це маленьке життя", – зізналася прима-балерина.