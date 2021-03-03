Украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар поразила поклонников неординарным образом. В публикации танцовщица попросила поклонников во время спектакля насладиться каждым моментом и не снимать видео на телефон.

Екатерина Кухар не только удивляет необычайно красивыми образами, но и часто в публикациях делится своими мыслями о важных темах. На днях звезда в очередной раз имела откровенный разговор с подписчиками.

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Образ Екатерины Кухар

Прима-балерина предстала перед камерой в платье нежно-розового цвета с декоративными перьями. Look Екатерина дополнила широким атласным поясом в тон платью и розовой кепкой с небольшой белой вуалью.

На лице Кухар сделала неординарный макияж, волосы уложила в аккуратные локоны и накрасила ногти светлым лаком.

Разговор Екатерины Кухар о спектаклях и телефонах

В публикации прима-балерина решила высказать свое мнение относительно съемки видео, которую зрители проводят во время спектаклей. Екатерина недавно имела тур по Украине и отметила, что все чаще вместо глаз зрителей в зале она видит телефоны.

"С одной стороны, мне приятно, что вы хотите зафиксировать момент и оставить его надолго в памяти. А с другой стороны, это огорчает, потому что вы теряете те драгоценные минуты, когда можете расслабиться, перезагрузиться и перенестись совсем в другой мир – мир эстетики и волшебства", – отметила в посте Кухар.

Давайте вместе наслаждаться и хотя бы на некоторое время отвлекаться от проблем и окружающего мира. Не через призму телефонных экранов, а в реальной жизни. Не снимая 2 часа спектакль, лишая себя этой сказки,

– призвала Екатерина.

Также прима-балерина поделилась своим опытом из-за границы: "В последнее время мировые театры ведут политику, в которой есть место культурно-эстетическим правилам поведения. На протяжении всего спектакля запрещают доставать телефоны и что-то снимать. В атмосфере театра гробовая тишина, которую лишь иногда нарушают аплодисменты. Складывается впечатление, что зритель боится даже дышать, чтобы не нарушить эту атмосферу и не потерять мистику связи с артистом. И специальные работники следят, чтобы эти правила не нарушали. На одном из шоу Cirque Du Soleil в Лас-Вегасе на людей, которые доставали телефоны, наводили специальный лазер, чтобы показать, что не стоит делать это".

"Я очень ценю ваши многочисленные упоминания в социальных сетях, ваше внимание, но мне хотелось бы 95 процентов времени проводить с вами с глазу на глаз. Ведь мы, артисты, проживаем для вас на сцене эту маленькую жизнь", – призналась прима-балерина.