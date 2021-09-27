26 вересня відбувся четвертий прямий ефір "Танців з зірками", де танцівники запалили пристрасними латиноамериканськими постановками. Відповідно до ефіру одягнулися й суддів шоу.

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Образ Катерини Кухар

Перед ефіром прима-балерина зняла ефектне відео у гримерці. Вона показала розкішну сукню, в якій виблискувала перед камерами.

Катерина одягнула довгу сукню салатового кольору з об'ємними вставками по всій довжині. Вбрання мало спокусливий виріз на нозі та оголило плече Кухар, що додало її образові звабливості та особливої пристрасні. Look зірка поєднала зі взуттям на підборах.

Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем знаменитості. Її волосся вклала у локони з "мокрим" ефектом. Губи нафарбували нюдовою помадою, а на обличчі зробили акцент на очах. Аутфіт Катерини Кухар вийшов дуже гармонійним і жіночним.

Такий look не залишився без уваги з боку підписників прими-балерини. У коментарях вони, як завжди, засипають Катерину приємними словами.