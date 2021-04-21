Катерина Кухар приголомшила бездоганним образом у шкіряному костюмі: фото

21 квітня 2021 , 15:01
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Джерело:

інстаграм Катерини Кухар

Українська прима-балерина Катерина Кухар приголомшила прихильників бездоганним аутфітом. На зйомки телепрограми вона прийшла у розкішному шкіряному костюмі шоколадного кольору.

Катерина Кухар ділиться світлинами з екстремального відпочинку на сонячній Шрі-Ланці, а також публікує в мережі фото з робочих буднів. Зокрема, танцівниця оприлюднила декілька кадрів зі зйомок нової програми. 

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Вишуканий look Катерини Кухар

Катерина Кухар постала перед камерою в розкішному шкіряному костюмі шоколадного кольору, який складався з лосинів, топу та подовженого піджака. Поєднала вбрання зі взуттям на підборах. Такий look зірка довершила лаконічною підвіскою. 

Волосся прима-балерина акуратно вклала, а на обличчі зробила вечірній макіяж в коричневих відтінках з блискітками на повіках та матовою помадою на губах.


Вишуканий образ Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар


Вишуканий образ Катерини Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар

У коментарях прихильники засипають танцівницю компліментами.

  • "Як гарно!"
  • "Красуня!"
  • "Шикарна!"
  • "Хочеться милуватися тобою!"
Автор: Христина Кобак