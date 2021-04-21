Екатерина Кухар делится фотографиями с экстремального отдыха на солнечной Шри-Ланке, а также публикует в сети фото с рабочих будней. В частности, танцовщица обнародовала несколько кадров со съемок новой программы.

Интересно Екатерина Кухар рассказала об экстремальном отдыхе в джунглях на Шри-Ланке: фото

Изысканный look Екатерины Повар

Екатерина Кухар предстала перед камерой в роскошном кожаном костюме шоколадного цвета, который состоял из лосин, топа и удлиненного пиджака. Соединила наряд с обувью на каблуке. Такой look звезда дополнила лаконичной подвеской.

Волосы прима-балерина аккуратно уложила, а на лице сделала вечерний макияж в коричневых оттенках с блестками на веках и матовой помадой на губах.



Изысканный образ Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Изысканный образ Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

В комментариях поклонники засыпают танцовщицу комплиментами.