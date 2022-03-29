Катерина Кухар пригадала, як у перший день війни прокинулась у Франці від дзвінка няні

Прима-балерина Катерина Кухар розповіла, що була за кордоном, поки її діти в Україні прокинулися від війни. Зірка не могла заспокоїтись, поки донька з сином не приїхали до мами.

Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар розповіла, що 23 лютого була у Берліні на балетному конкурсі. Того ж дня вона переїхала до Ніцци, зустріла там чоловіка й вони разом вирушили до Ментона.

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У Ментоні Катерина Кухар та Олександр Стоянов зіграли "Жизель", а наступного дня планували летіти до Києва. Однак їхній рейс скасували.

Як Катерина Кухар дізналась про війну

24 лютого розпочалося для нас о 5 ранку. Нам в істериці зателефонувала няня, яка була одна з нашою маленькою донькою в Києві. Двоє наших дітей батьки були в Україні. З цього моменту життя перевернулося,

– зізналась балерина.

"Як пережила цей день вже не пам'ятаю, я була як оголений нерв. Ворогу не забажаю. Перебирала у голові – кому мені дзвонити, що робити. А між дзвінками то впадала в повний ступор, то в страшну істерику", – додала вона.

У перші дні повномасштабної війни Катерина Кухар з чоловіком намагалась робити все для того, щоб евакуювати дітей до Франції.

Для нас життя і сон зупинилися, поки ми з різних кордонів неймовірними зусиллями не зуміли переправити сюди своїх дітей. Це були найстрашніші дні у нашому житті. Мої батьки відмовилися виїжджати. Щоранку я прокидаюся в холодному поті, зі страхом взяти телефон і набрати номер,

– поділилась артистка.

Де тепер Кухар і чим вона займається

Катерина Кухар залишилась у Франції, як і багато інших артистів. За словами балерини, в час війни вони мають особливу місію.

"27 березня, в день театру, Opera de Paris нас запросили на благодійний концерт на підтримку України. Гроші від продажу квитків буде передано Alliance Urgences Ukraine. На нас, артистах, які 24 лютого були на гастролях і не змогли повернутись, лежить найважливіша місія – правдиво висвітлювати події в Україні. Бути на інформаційній, культурній передовій. Стоячи на сцені перед французькою публікою, не можу часом стримати сліз, коли всі стоячи слухають та співають Гімн України", – зізналась хореографиня.