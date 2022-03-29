Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар рассказала, что 23 февраля была в Берлине на балетном конкурсе. В тот же день она переехала в Ниццу, встретила там мужа и они отправились в Ментон.

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В Ментоне Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграли "Жизель", а на следующий день планировали лететь в Киев. Однако их рейс был отменен.

Как Екатерина Кухар узнала о войне

24 февраля началось для нас в 5 утра. Нам в истерике позвонила по телефону няня, которая была одна с нашей маленькой дочерью в Киеве. Двое наших детей родители были в Украине. С этого момента жизнь перевернулась,

– призналась балерина.

"Как пережила этот день уже не помню, я была как обнаженный нерв. Врагу не пожелаю. Перебирала в голове – кому мне звонить, что делать. А между звонками то впадала в полный ступор, то в страшную истерику", – добавила она.

В первые дни полномасштабной войны Екатерина Кухар с мужем пыталась делать все для того, чтобы эвакуировать детей во Францию.

Для нас жизнь и сон остановились, пока мы с разных границ невероятными усилиями не сумели переправить сюда своих детей. Это были самые страшные дни нашей жизни. Мои родители отказались уезжать. Каждое утро я просыпаюсь в холодном поту, со страхом взять телефон и набрать номер,

– поделилась артистка.

Где теперь Кухар и чем она занимается

Екатерина Кухар осталась во Франции, как и многие другие артисты. По словам балерины, во время войны они имеют особую миссию.