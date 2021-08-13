Катерина Кухар побувала на зустрічі з однокласниками: фото

Українська прима-балерина Катерина Кухар повернулася з відпочинку на Мальдівах. Після відпустки на неї чекала приємна зустріч з однокласниками. Зірка поділилася, що вони також досягнули успіху в балеті.

Знаменитість сповна насолоджується кожним днем і прагне зробити так, щоб всі вони відбувалися максимально ефективно. Найяскравішими моментами Катерина Кухар ділиться з 324-тисячною аудиторією підписників в інстаграмі.

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Зустріч Катерини Кухар з однокласниками

В інстаграм-сторіз Кухар опублікувала фото, де зображена з двома однокласниками – Олександром Жембровським і Андрієм Сухановим. Вони зустрілися в одному з київських закладів. Це була довгоочікувана та дуже приємна зустріч, яка точно запам'ятається надовго.

Сьогодні був дуже насичений і прекрасний день! Через багато років я нарешті зустрілася зі своїми однокласниками, які досягнули великих успіхів у сфері балету. Встигли вдосталь поспілкуватися й обговорити нові цікаві плани!

– розповіла Катерина.



Катерина Кухар з однокласниками / Скриншот інстаграм-сторіз балерини

Олександр та Андрій – відомі артисти балету. У 2000 році вони разом із Катериною закінчили Київське державне хореографічне училище, де Кухар зараз працює директоркою. Жембровський з 2005 року є солістом Національного балету Нідерландів, а також має власну школу танців в Амстердамі.