Знаменитость вполне наслаждается каждым днем ​​и стремится сделать так, чтобы все они происходили максимально эффективно. Самыми яркими моментами Екатерина Кухар делится с 324-тысячной аудиторией подписчиков в инстаграме.

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Встреча Екатерины Кухар с одноклассниками

В инстаграм-сториз Кухар опубликовала фото, где изображена с двумя одноклассниками – Александром Жембровским и Андреем Сухановым. Они встретились в одном из киевских заведений. Это была долгожданная и очень приятная встреча, которая точно запомнится надолго.

Сегодня был очень насыщенный и прекрасный день! Через много лет я наконец встретилась со своими одноклассниками, которые достигли больших успехов в области балета. Успели вдоволь пообщаться и обсудить новые интересные планы!

– рассказала Екатерина.



Екатерина Кухар с одноклассниками / Скриншот инстаграм-сториз балерины

Александр и Андрей – известные артисты балета. В 2000 году они вместе с Екатериной закончили Киевское государственное хореографическое училище, где Кухар сейчас работает директором. Жембровский с 2005 года является солистом Национального балета Нидерландов, а также имеет собственную школу танцев в Амстердаме.