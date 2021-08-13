Знаменитость вполне наслаждается каждым днем и стремится сделать так, чтобы все они происходили максимально эффективно. Самыми яркими моментами Екатерина Кухар делится с 324-тысячной аудиторией подписчиков в инстаграме.
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Встреча Екатерины Кухар с одноклассниками
В инстаграм-сториз Кухар опубликовала фото, где изображена с двумя одноклассниками – Александром Жембровским и Андреем Сухановым. Они встретились в одном из киевских заведений. Это была долгожданная и очень приятная встреча, которая точно запомнится надолго.
Сегодня был очень насыщенный и прекрасный день! Через много лет я наконец встретилась со своими одноклассниками, которые достигли больших успехов в области балета. Успели вдоволь пообщаться и обсудить новые интересные планы!
– рассказала Екатерина.
Екатерина Кухар с одноклассниками / Скриншот инстаграм-сториз балерины
Александр и Андрей – известные артисты балета. В 2000 году они вместе с Екатериной закончили Киевское государственное хореографическое училище, где Кухар сейчас работает директором. Жембровский с 2005 года является солистом Национального балета Нидерландов, а также имеет собственную школу танцев в Амстердаме.