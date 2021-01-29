Катерина Кухар гучно відсвяткувала день народження в Києві: хто з зірок був на святі

Українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар 18 січня відсвяткувала день народження. На той час знаменитість разом із сім'єю відпочивала на Мальдівах, а коли повернулася в Київ, друзі організували для неї секретну вечірку.

Джерело: 24 канал

Друзі танцівниці вирішили самостійно влаштувати їй свято. Знаменитості зібралися в одному з найкращих готелів Києва, щоб привітати Катерину. Редакція Showbiz 24 підготувала добірку яскравих кадрів зі святкування.

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Секретна вечірка для Катерини Кухар

Зірки, які завітали на святкування, на своїх сторінках у соціальних мережах активно публікували ролики, де показали найяскравіші моменти. Серед друзів та колег прими-балерини, які долучилися до організації свята, було подружжя Володимира та Христини Остапчуків.

Телеведучий в інстаграм-сторіс показав запальні танці та щирі емоції Кухар, коли вона побачила, що усі зібралися заради неї. Також Володимир не втратив нагоди вкотре продемонструвати свої почуття коханій під час повільного танцю.

Володимир Остапчук на дні народженні Катерини Кухар: дивіться відео онлайн

На свято прибули й артисти української естради. Оля Полякова, яка також зовсім нещодавно побувала на Мальдівах, запалювала на танцювальному майданчику разом із колегою по сцені – Наталією Могилевською. Жінки співали, танцювали, отримували задоволення від кожного моменту цього прекрасного вечора.

Також Полякова заспівала разом з Кухар і в своїх інстаграм-сторіс показала фрагмент чуттєвого танцю балерини та її коханого.

Оля Полякова та Наталія Могилевська на дні народженні Катерини Кухар: дивіться відео онлайн

Реакція Катерини Кухар

Прима-балерина не очікувала, що друзі зроблять їй такий сюрприз з нагоди 39-річчя. Вона опублікувала сторіс, які зняла в одному з номерів, що розташовані у тому готелі, де проходило святкування.

Зірка показала неймовірно красивий вигляд на ранковий Київ, а також похизувалася подарунками, які отримала на секретній вечірці. Готельний номер був заповнений величезною кількістю квітів, а також пакетів з вишуканими, брендовими презентами.

Катерина Кухар показала подарунки від друзів: дивіться відео онлайн