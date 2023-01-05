Померла учасниця "Голосу країни" Катерина Давиденко: що стало причиною її смерті у 28 років

Про смерть Катерини Давиденко повідомила її подруга Alina Pash. Дівчина пішла з життя у віці 28 років, в неї залишилася 9-річна донька. Що стало причиною смерті вокалістки – дізнавайтеся далі.

Alina Pash повідомила сумну новину у своєму фейсбуці. Артистка також поділилася відео Катерини Давиденко, де та виступала на "Голосі країни".

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Померла Катерина Давиденко

Катерина пішла з життя 3 січня. На час смерті їй було 28 років. У дівчини залишилася 9-річна донечка. Аліна Паш зазначила, що Катя вміла зачарувати голосом, харизмою, відкритістю та вогняним серцем: "Пригадую, як Катя проводила мені екскурсію Києвом, виштовхувала з мене страх великого міста, з широкою усмішкою казала, що все буде добре".

Катя назавжди залишиться для мене яскравим промінчиком серед хмар, із вогняним рудим волоссям, якою я її вперше побачила на конкурсі "Кришталеві Грона" у Виноградові, де вона забрала гран-прі. Така сильна, така справжня і неординарна. Люблю. Лети, пташко! Світла пам'ять,

– написала Аліна під спільним фото.

У коментарях Паш зазначила, що причиною смерті Катерини стала пневмонія. Згодом сестра співачки назвала справжню причину її загибелі – тромбоемболію легеневої артерії.

Катерина Давиденко на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у 2022 році пішли з життя чимало відомих людей. Хтось загинув героєм у бою на фронті, хтось був розстріляний в окупації лише за те, що був українцем, хтось – помер, бо не витримало слабке серце усіх випробувань, які приніс агресор у нашу країну. Про втрати України серед культурних діячів читайте у нашому матеріалі.