Alina Pash сообщила печальную новость в своем фейсбуке. Артистка также поделилась видео Екатерины Давыденко, где та выступала на "Голосе страны".

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Умерла Екатерина Давыденко

Екатерина ушла из жизни 3 января. На момент смерти ей было 28 лет. У девушки осталась 9-летняя дочь. Алина Паш отметила, что Катя умела очаровать голосом, харизмой, открытостью и огненным сердцем: "Помню, как Катя проводила мне экскурсию по Киеву, выталкивала из меня страх большого города, с широкой улыбкой говорила, что все будет хорошо".

Катя навсегда останется для меня ярким лучиком среди облаков, с огненными рыжими волосами, которым я ее впервые увидела на конкурсе "Хрустальные Гроны" в Виноградове, где она забрала гран-при. Такая сильная, такая настоящая и неординарная. Обожаю. Лети, птичка! Светлая память,

– написала Алина под общим фото.

В комментариях Паш отметила, что причиной смерти Екатерины стала пневмония. Потом сестра певицы назвала истинную причину ее гибели – тромбоэмболия легочной артерии.

Екатерина Давиденко на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Напомним, в 2022 году ушли из жизни многие известные люди. Кто-то погиб героем в бою на фронте, кто-то был расстрелян в оккупации только за то, что был украинцем, кто-то умер, потому что не выдержало слабое сердце всех испытаний, которые принес агрессор в нашу страну. О потерях Украины среди культурных деятелей читайте в нашем материале.