Катерина Бужинська заспівала гімн України на мітингу у Болгарії: емоційне відео

Через війну співачка Катерина Бужинська разом із дітьми виїхала за кордон. Там артистка намагається якнайбільше допомогти Україні і нашим громадянам.

Катерина Бужинська активно веде соціальні мережі, де поширює інформацію про війну Росії з Україною. Нещодавно виконавиця опублікувала промовисті публікації з мирного мітингу у столиці Болгарії – Софії.

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На протесті зібралось близько десяти тисяч болгар і українців, які вийшли підтримати нашу державу у непростий час боротьби з російськими загарбниками. На мітинг Бужинська прийшла разом із дітьми і чоловіком, який вочевидь встиг виїхати з України.



Катерина Бужинська з дітьми на мітингу в Софії / Фото з інстаграму

Під час демонстрації співачка вирішила виконати гімн України. Жінка накинула на себе синьо-жовтий стяг і заспівала разом із мітингувальниками.

Для того, щоб переглянути відео горніть публікацію вправо.