Катерина Бужинська виступила на мітингу в Болгарії, де вшанували жертв війни в Україні

Увесь світ підтримує Україну в такий складний час. Співачка Катерина Бужинська відправилася в Болгарію, де взяла участь в мітингу. Вона заспівала та вшанувала пам'ять жертв війни на рідній землі.

У різних країнах світу щодня проходять мітинги на підтримку українського народу. Російські окупанти забирають життя не лише наших воїнів, а й мирних людей. Вони вбивають лише за те, що ми українці.

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