Катерина Бужинська виступила на мітингу в Болгарії, де вшанували жертв війни в Україні

11 квітня 2022 , 15:24
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інстаграм Катерини Бужинської

Увесь світ підтримує Україну в такий складний час. Співачка Катерина Бужинська відправилася в Болгарію, де взяла участь в мітингу. Вона заспівала та вшанувала пам'ять жертв війни на рідній землі.

У різних країнах світу щодня проходять мітинги на підтримку українського народу. Російські окупанти забирають життя не лише наших воїнів, а й мирних людей. Вони вбивають лише за те, що ми українці. 

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Катерина Бужинська виступила в Болгарії

Виконавиця виступила на мітингу в підтримку України, який пройшов у столиці Болгарії – Софії. Сотні людей розгорнули величезний синьо-жовтий стяг біля головного храму Болгарії – собору Святого Олександра Невського. Катерина виступила з концертом у пам'ять українців, які загинули від рук російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших українських містах. 

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Бужинська розповіла, що майдан перед російським посольством у Софії перейменували на Майдан Героїв України. 

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Автор: Христина Кобак