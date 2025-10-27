Подробицями особистого життя Бужинська поділилась у новому інтерв'ю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Бужинська розповіла, що зустрілась з Квеленковим у Кривому Розі на конкурсі. Продюсер подумав, що вона співає під фонограму. Артистка відповіла, що у чоловіка проблеми зі слухом і виконала пісню а капела.

Зрештою Катерина отримала на конкурсі гран-прі, а Юрій запропонував їй співпрацю. Якось продюсер довів співачку до анорексії. Він сказав, що в дівчини є зайва вага.

А я ж дитина, підліток, якраз коли тільки набираю ось цей сік, я ще навіть не сформувавсь як дівчина. Він сказав, що я повинна голодувати. Я їла один м'який сир раз у день. Я схудла на 10 кілограмів. Я важила 42. Мене не було видно. Мене вітром здувало,

– розповіла співачка.

Катерина пояснювала людям, що це потрібно заради кар'єри. Вона довіряла продюсеру і робила все, що він казав. Під час зйомок кліпу на пісню "Лёд" артистка навіть отримала травми рук.

Не було тоді інтернету, не було ніяких штучних технологій, і ми знімали в морозильній камері – мінус 28. Сукня у мене була – блискуча срібна плівка на голе тіло, наклеєні вії, справжній іній. (Травми рук – 24 Канал) від переохолодження. Я втратила свідомість,

– пригадала Бужинська.

Співачка зазначила, що Квеленков не подумав про її здоров'я. Бужинська вважає, що чоловік її ніколи не любив, а використовував. Після одруження Юрій навіть змусив Катерину зробити аборт.

Я в 19 років після весілля вагітнію, а він мені каже: "Ні, у нас конкурс. Маленький термін, не переживай, треба позбутися, нічого не буде. Не кажи мамі. Не кажи нікому". Він мене закрив. Він заборонив мені спілкуватись з подругами,

– поділилась артистка.

Однак Бужинська вірила чоловіку і думала, що він їй не зашкодить.

Також Юрій завжди говорив, що Катерина не красива, забороняв співачці носити відкритий одяг, бо боявся, що вона покине його.

Я все одно хочу йому подякувати за той великий внесок. Я б сама, можливо, не відбулась. Мені потрібна була така школа. Мені потрібно було пережити такий біль, щоб стати сильною і вміти радіти хорошому,

– вважає Бужинська.

Востаннє колишнє подружжя спілкувалось приблизно рік тому. Тоді в Юрія була травма, тож Катерина запропонувала йому допомогу, однак чоловік заявив, що йому нічого не потрібно від артистки.

Зазначимо! В інтерв'ю Марічці Падалко Катерина Бужинська розповіла, що перший чоловік їй зраджував. Співачка подала на розлучення. Шлюб з Квеленковим тривав 8 років.

