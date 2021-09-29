Катерина Бужинська показала яскравий образ у помаранчевому костюмі: ефектні фото

Українська співачка Катерина Бужинська зачарувала шанувальників новим образом. Вона позувала на камеру в атмосферній локації, одягнувши яскравий костюм помаранчевого кольору.

Виконавиця грайливо позувала на тлі каміна. Це дуже осіння, затишна локація. Одразу хочеться тепла, теплого чаю, закутатися в плед і прочитати улюблену книжку. Та Катерина на такому тлі показала красивий образ, який додасть яскравих фарб в осінній гардероб.

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Яскравий look Катерини Бужинської

Артистка позувала, сидячи на підлозі, в комфортному костюмі помаранчевого кольору, який складався з широких штанів і кофти. Таке осіннє вбрання зірка поєднала зі стильними блискучими кросівками.

Біляве волосся Катерина вклала в локони й зібрала у два хвостики. На обличчі вона зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Бужинська любить прикраси, тому часто довершує ними аутфіти. Цього разу вона обрала лаконічні сережки та каблучку.



Катерина Бужинська у помаранчевому костюмі / Фото з інстаграму співачки



Катерина Бужинська у помаранчевому костюмі / Фото з інстаграму співачки

Підписники співачки стежать за кожним її дописом. І цю публікацію не залишили без уваги. У коментарях вони залишають чимало приємних слів на адресу Катерини.