Катерина Бужинська показала яскравий образ у помаранчевому костюмі: ефектні фото
Джерело:інстаграм Катерини Бужинської
Українська співачка Катерина Бужинська зачарувала шанувальників новим образом. Вона позувала на камеру в атмосферній локації, одягнувши яскравий костюм помаранчевого кольору.
Виконавиця грайливо позувала на тлі каміна. Це дуже осіння, затишна локація. Одразу хочеться тепла, теплого чаю, закутатися в плед і прочитати улюблену книжку. Та Катерина на такому тлі показала красивий образ, який додасть яскравих фарб в осінній гардероб.
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Яскравий look Катерини Бужинської
Артистка позувала, сидячи на підлозі, в комфортному костюмі помаранчевого кольору, який складався з широких штанів і кофти. Таке осіннє вбрання зірка поєднала зі стильними блискучими кросівками.
Біляве волосся Катерина вклала в локони й зібрала у два хвостики. На обличчі вона зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Бужинська любить прикраси, тому часто довершує ними аутфіти. Цього разу вона обрала лаконічні сережки та каблучку.
Катерина Бужинська у помаранчевому костюмі / Фото з інстаграму співачки
Катерина Бужинська у помаранчевому костюмі / Фото з інстаграму співачки
Підписники співачки стежать за кожним її дописом. І цю публікацію не залишили без уваги. У коментарях вони залишають чимало приємних слів на адресу Катерини.
- "Яка ви гарна!"
- "Як красиво і тепло!"
- "Красуня!"
- "Супер!"