Исполнительница игриво позировала на фоне камина. Это очень осенняя, уютная локация. Сразу хочется тепла, теплого чая, закутаться в плед и прочитать любимую книгу. И Екатерина на таком фоне показала красивый образ, который добавит ярких красок в осенний гардероб.

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Яркий look Екатерины Бужинской

Артистка позировала, сидя на полу, в комфортном костюме оранжевого цвета, состоящем из широких брюк и кофты. Такой осенний наряд звезда соединила со стильными блестящими кроссовками.

Белокурые волосы Екатерина уложила в локоны и собрала в два хвостика. На лице она сделала макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Бужинская любит украшения, поэтому часто завершает ними аутфит. На этот раз она выбрала лаконичные серьги и кольцо.



Екатерина Бужинская в оранжевом костюме / Фото из инстаграма певицы



Екатерина Бужинская в оранжевом костюме / Фото из инстаграма певицы

Читатели певицы следят за каждым ее постом. И эту публикацию не оставили без внимания. В комментариях они оставляют немало приятных слов в адрес Екатерины.