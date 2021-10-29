Катакомби ХХ століття, – Катерина Кухар показала гуртожиток хореографічного училища

29 жовтня 2021 , 15:22
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Катерини Кухар

У липні 2020 року Катерина Кухар стала директоркою Київського хореографічного училища й розгорнула кампанію з його відродження. Так, балерина ініціювала капітальний ремонт у гуртожитку. Як він виглядає до реконструкції, дивіться нижче.

Відтоді як Катерина Кухар очолила Київське хореографічне училище, у ньому завирувало життя. Суддя "Танців з зірками" докладає усіх зусиль, аби студенти здобували знання в гідних умовах. 

Читайте також Місце для романтики є завжди, – Катерина Кухар про стосунки з чоловіком та осінні гастролі

Днями капітальний ремонт розпочали в навчальному корпусі, роздягальнях, коридорах і нежилій частині гуртожитку. Так, балерина показала обшарпані кімнати, в яких уже зняли старі шпалери й підлогу. 

Маленькі артисти балету мають розкривати свої таланти у красі, а не в катакомбах ХХ століття. Ми дуже багато сил докладаємо, щоб перевтілити розруху у храм мистецтва,
– наголосила Катерина Кухар. 

Для перегляду відео гортайте вправо 

Додамо, Катерина Кухар і раніше шокувала моторошними кадрами з хореографічного училища. Улітку минулого року вона показувала зламані шафи, старі меблі, жахливі душові, потрощені вікна та двері. Ба більше, балерина зізналась, що з часів її навчання нічого не змінилося. 

У мережі зірку засипали компліментами як директорку Київського хореографічного училища: 

  • "Браво, я зворушена до глибини душі тим, що ви робите! Спочатку ремонт у навчальному закладі, а зараз і в гуртожитку";
  • "Яка чудова новина! Круто, що вам вдається досягати поставлених цілей. Так тримати";
  • "Як це круто! Велика вам дяка за небайдужість";
  • "Сил вам і терпіння"; 
  • "Перемоги на цьому непростому шляху";
  • "Більше б таких людей, як ви, браво". 

Варто зазначити, що відродженням хореографічного училища Катерина Кухар займається майже на благодійних засадах. На посаді директорки вона отримує 6 тисяч гривень, тоді як за один виступ може заробити 10 тисяч доларів!

Автор: Марина Джура