Картинг, дрифт і квадроцикли: Ігор Ласточкін – про екстремальні розваги з сином

Під час зйомок шоу Нового каналу "Діти проти зірок" актор та гуморист розповів, як проводить вільний час зі своїм малим. За його словами, син успадкував від нього любов до екстримальних видів розваг.

Часто наші дитячі захоплення перетворюються на хобі та спосіб перезарядитися в дорослому житті. Гуморист Ігор Ласточкін, наприклад, з дитинства займається картингом.

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"Коли вперше зіштовхнувся з картом, не зрозумів, що це. Я був дуже маленький і не розумів, що це гримить, жужить, ричить. Бачив, що серед шин і кущів їде якась голова, і все (Сміється). Запитав у батьків. Вони сказали, що це машинки-карти. І мені стало ще більш цікаво! Як виглядають машини, я знав, але це ж щось зовсім інше. На той час це задоволення було доступне, але взагалі не осучаснене. Для того, щоб почати їхати, карт мав хтось штовхнути, і тоді вже на ходу він заводився", – поділився гуморист.



Ігор Ласточкін у шоу "Діти проти зірок" / Фото пресслужби Нового каналу

Актор зізнається, що зараз катається не часто, але з задоволенням. Згодом і сина до цього спорту долучить. А поки що розділяє з малим інші захоплення.

Син з картами ще не знайомий, а от квадроцикли… Це його улюблена тема! Ми разом катаємося. Також їздимо на дрифт. Були й на заїздах українських кубків, і на міжнародних змаганнях. Дуже цікаво!

– розповів актор.

Найбільш екстремальним вчинком Ігоря Ласточкіна був стрибок з банджі:

"Спочатку я стрибнув вперед обличчям, і це вже було для мене "щось"! А потім мені сказали, що треба стрибнути задом. Я наче розумів, що нічого страшного там немає, бо стрибав не над землею чи водою, а в спеціальну подушку. Та все одно відчуття вільного падіння ні з чим не зрівняти".