Часто наші дитячі захоплення перетворюються на хобі та спосіб перезарядитися в дорослому житті. Гуморист Ігор Ласточкін, наприклад, з дитинства займається картингом.

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"Коли вперше зіштовхнувся з картом, не зрозумів, що це. Я був дуже маленький і не розумів, що це гримить, жужить, ричить. Бачив, що серед шин і кущів їде якась голова, і все (Сміється). Запитав у батьків. Вони сказали, що це машинки-карти. І мені стало ще більш цікаво! Як виглядають машини, я знав, але це ж щось зовсім інше. На той час це задоволення було доступне, але взагалі не осучаснене. Для того, щоб почати їхати, карт мав хтось штовхнути, і тоді вже на ходу він заводився", – поділився гуморист.



Ігор Ласточкін у шоу "Діти проти зірок" / Фото пресслужби Нового каналу

Актор зізнається, що зараз катається не часто, але з задоволенням. Згодом і сина до цього спорту долучить. А поки що розділяє з малим інші захоплення.

Син з картами ще не знайомий, а от квадроцикли… Це його улюблена тема! Ми разом катаємося. Також їздимо на дрифт. Були й на заїздах українських кубків, і на міжнародних змаганнях. Дуже цікаво!

– розповів актор.

Найбільш екстремальним вчинком Ігоря Ласточкіна був стрибок з банджі:

"Спочатку я стрибнув вперед обличчям, і це вже було для мене "щось"! А потім мені сказали, що треба стрибнути задом. Я наче розумів, що нічого страшного там немає, бо стрибав не над землею чи водою, а в спеціальну подушку. Та все одно відчуття вільного падіння ні з чим не зрівняти".