З Кароль, Осадчою, Остапчуком: Андрій Єрмак провів бесіду з українським шоу-бізом

29 квітня 2022 , 20:37
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Володимира Остапчука

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак провів відеоконференцію з провідними українськими зірками – співаками, ведучими та режисерами. За словами Остапчука, для того, щоб об'єднати культурний фронт.

Андрій Єрмак поспілкувався з Тіною Кароль, Катею Осадчою, Аланом Бадоєвим, лідером гурту Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні-2022, та іншими. Про що саме він говорив, невідомо. 

Читайте також Наш дім – вам дім: які селебрітіз готові прийняти українських біженців у розкішних маєтках

Дякую пану Єрмаку та Офісу Президента за таку зустріч. Культурний фронт об'єднаний, як ніколи,
– поділився Володимир Остапчук. 

"Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з представниками культурної індустрії. Це було дуже вчасно та доречно. Курс на перемогу! Все буде Україна", – додала Тіна Кароль в інстаграм-сторіс

Зустріч українського шоу-бізу з Андрієм Єрмаком / Фото з інстаграму Остапчука 

Зустріч українського шоу-бізу з Андрієм Єрмаком / Фото з інстаграму Кароль

Автор: Марина Джура