Боротьба триває, правда спливе, – Карла Бруні відреагувала на вирок Саркозі

Колишня перша леді Франції Карла Бруні опублікувала в мережі допис, де висловила підтримку своєму чоловіку – 25-му президенту Франції Саркозі. Чоловіка визнали винним у корупції і засудили до 3 років за ґратами.
Вирок Ніколя Саркозі почув 1 березня у суді Франції. Його засудили до 3 років позбавлення волі, але 2 з них – умовне ув'язнення. Його визнали винним у справі про корупцію та торгівлю впливом. Відомо, що Саркозі оскаржуватиме вирок. Це вперше в історії Франції суд виніс колишньому президенту вирок з реальним тюремним терміном.
Все, що відомо про вирок Визнали винним у корупції: Саркозі засудили до 3 років за ґратами
Його дружина – модель Карла Бруні – вже відреагувала на новину у своєму профілі в інстаграмі. Зірка опублікувала зворушливе фото з чоловіком та лаконічно написала, що боротьба триває.
Яка божевільна безжалісність, моя любов.... Боротьба триває, правда спливе,
– колишня перша леді, додавши хештег "несправедливість".
У коментарях до дописі французи висловили підтримку Саркозі та його дружині Бруні.
Відомо, що Карла Бруні стала третьою дружиною Ніколя Саркозі. До цього він був одружений із Марі Домінік-Кюльолі та Сесілією Сіганер-Альбеніс. У 2008 році Саркозі одружився з Карлою Бруні, яка є знаменитою італійською та французькою моделлю. Саркозі став другим президентом у Франції, який одружився під час перебування на посаді президента. У 2011 році в пари народилась донька Джулія. У Карли також є син Орельєн від Рафаеля Ентовена, а в Саркозі – діти П'єр і Жан з першого шлюбу та син Луї з другого шлюбу.