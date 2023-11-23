Ми потонемо у щурах, – Cardi B обурилася через підтримку США України та Ізраїлю

Реп-виконавиця зі США Cardi B зробила неоднозначну заяву. Вона припустила, що американці можуть "потонути в щурах" через фінансову підтримку України та Ізраїлю у війнах з Росією і Палестиною.

За словами реперки, на її житті не позначиться зменшення бюджету в США, адже в неї достатньо коштів і слави. Однак, вона має побоювання за своїх рідних, які проживають в Нью-Йорку.

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Cardi B висловила обурення щодо скорочення бюджету в США

Виконавиця поділилась, що її обурює значне скорочення бюджету в Нью-Йорку. Особливо співачку розізлило урізання видатків на утримання каналізації. Вона вважає, що американці "потонуть у щурах".

У Нью-Йорку очікується скорочення бюджету на 120 мільйонів доларів, яке торкнеться шкіл, публічних бібліотек і поліційного управління. Мене не хвилюють копи, але маємо, що маємо. А також скорочення бюджету на п'ять мільйонів доларів на каналізацію. Урізання бюджету на каналізацію! Ми потонемо у щурах,

– заявила Cardi B.

Зірка вважає, що США не може підтримувати фінансово дві війни. Також знаменитість зазначила, що хвилюється, як будуть жити її родичі, зважаючи на скорочення бюджету Нью-Йорку.

Джо Байден каже, що ми можемо профінансувати дві війни. Мовляв, ми велична нація. Але це не так. Нам кінець. Мені пощастило, що я багата. Але що буде з моїми племінниками, з моїми кузенами, тітками та друзями, які живуть у кварталі?

– сказала дівчина.

Cardi B висловлювалась про війну Росії проти України

Коли реперку запитали, що вона думає про війну, розпочату Росією в Україні, вона відповіла, що за "мир і громадян". Cardi B зазначила, що останнє, чим повинні турбуватися лідери світу – це "війна, санкції, вторгнення".

Співачка зазначила, що не підтримує НАТО чи Росію. Насамперед вона "на боці мирних громадян".

Я не на боці НАТО, я не на боці Росії, я насправді на боці громадян, тому що, зрештою, у світі зараз криза,

– сказала вона.

Також реперка сказала, що буде займатися власною справою. Карді додала, що хвилюється, аби її не вбили за те, що вона скаже "неправильні речі",

Насправді я хочу сказати багато, але буду займатися своїми справами. Часом мені здається, що я маю таку велику платформу, що коли я скажу неправильні речі, мене можуть вбити,

– зазначила артистка.