По словам рэперши, на ее жизни не отразится уменьшение бюджета в США, ведь у нее достаточно средств и славы. Однако у нее есть опасения за своих родных, проживающих в Нью-Йорке.

Не хило Известная американская певица Cardi B швырнула микрофон прямо в фанатку: почему это произошло

Cardi B выразила возмущение сокращением бюджета в США

Исполнительница поделилась, что ее возмущает значительное сокращение бюджета в Нью-Йорке. Особенно певицу разозлило урезание расходов на содержание канализации. Она считает, что американцы "утонут в крысах".

В Нью-Йорке ожидается сокращение бюджета на 120 миллионов долларов, которое коснется школ, публичных библиотек и полицейского управления. Меня не волнуют копы, но есть, что имеем. А также сокращение бюджета на пять миллионов долларов на канализацию. Урезание бюджета на канализацию! Мы утонем в крысах,

– заявила Cardi B.

Звезда считает, что США не могут поддерживать финансово две войны. Также знаменитость отметила, что волнуется, как будут жить ее родственники, учитывая сокращение бюджета Нью-Йорка.

Джо Байден говорит, что мы можем профинансировать две войны. Мол, мы величественная нация. Но это не так. Нам конец. Мне повезло, что я богата. Но что будет с моими племянниками, с моими кузенами, тетками и друзьями, живущими в квартале?

– сказала девушка.

Cardi B высказывалась о войне России против Украины

Когда рэпершу спросили, что она думает о войне, которую начала Россия в Украине, она ответила, что это за "мир и граждан". Cardi B отметила, что последнее, чем должны беспокоиться лидеры мира – это "война, санкции, вторжение".

Певица отметила, что не поддерживает НАТО или Россию. В первую очередь она "на стороне мирных граждан".

Я не на стороне НАТО, я не на стороне России, я действительно на стороне граждан, потому что, в конце концов, в мире сейчас кризис,

– сказала она.

Также рэперша сказала, что будет заниматься собственным делом. Карди добавила, что волнуется, чтобы ее не убили за то, что она скажет "неправильные вещи",

На самом деле я хочу сказать многое, но буду заниматься своими делами. Иногда мне кажется, что я имею такую большую платформу, что когда я скажу неправильные вещи, меня могут убить,

– отметила артистка.