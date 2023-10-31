Моторошні декорації та дивовижні перевтілення: як знаменитості святкують Геловін

Вночі 1 листопада у США та багатьох інших країнах святкують Геловін. Та до свята усі готуються заздалегідь, прикрашаючи дім та обираючи аутфіти для своїх персонажів.

24 Канал підібрав найкращі фото зі світовими знаменитостями. Вони активно святкують Геловін у дивовижних образах та моторошній атмосфері.

Цікаво Син Блінкена вирішив стати Зеленським: як Байдени пригощали дітей цукерками до Геловіну

Як зірки святкують Геловін

Кім Кардашян перетворила свій дім на справжній моторошний будинок з привидами. Вона задекорувала свій дім як зовні, так і зсередини.



Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму

Біллі Айліш прикрасила свою територію величезними гарбузами зі свічками всередині.



Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму

Різ Візерспун зробила селфі на тлі її осінніх декорацій. Вона підібрала для фото відповідний помаранчевий кардиган.



Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму

Хлої Кардашян зізналась, що не дуже любить Геловін, але прийняла милий солодкий подарунок від сестри Кортні. Також зірка прикрасила дім білими гарбузами.



Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму

Сама ж Кортні Кардашян теж використала для декорацій дому білі гарбузи, якими "устелила" парадні сходи.



Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму

Кріссі Тейген і Джон Ледженд прикрасили двір великою кількістю гарбузів та довжелезним скелетом.



Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму



Звичайно, що одною з улюблених традицій знаменитостей на Геловін є перевтілюватися у відомих людей, персонажів чи навіть істот. Наприклад, Кортні Кардашян показалась в образі сестри Кім, Періс Гілтон перевтілилась у Брітні Спірс та Кеті Перрі, Адель стала чарівною Мортішою Адамс.

Найкращі образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму