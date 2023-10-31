24 Канал підібрав найкращі фото зі світовими знаменитостями. Вони активно святкують Геловін у дивовижних образах та моторошній атмосфері.
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Як зірки святкують Геловін
Кім Кардашян перетворила свій дім на справжній моторошний будинок з привидами. Вона задекорувала свій дім як зовні, так і зсередини.
Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму
Біллі Айліш прикрасила свою територію величезними гарбузами зі свічками всередині.
Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму
Різ Візерспун зробила селфі на тлі її осінніх декорацій. Вона підібрала для фото відповідний помаранчевий кардиган.
Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму
Хлої Кардашян зізналась, що не дуже любить Геловін, але прийняла милий солодкий подарунок від сестри Кортні. Також зірка прикрасила дім білими гарбузами.
Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму
Сама ж Кортні Кардашян теж використала для декорацій дому білі гарбузи, якими "устелила" парадні сходи.
Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму
Кріссі Тейген і Джон Ледженд прикрасили двір великою кількістю гарбузів та довжелезним скелетом.
Зірки святкують Геловін / Фото з інстаграму
Звичайно, що одною з улюблених традицій знаменитостей на Геловін є перевтілюватися у відомих людей, персонажів чи навіть істот. Наприклад, Кортні Кардашян показалась в образі сестри Кім, Періс Гілтон перевтілилась у Брітні Спірс та Кеті Перрі, Адель стала чарівною Мортішою Адамс.
Найкращі образи зірок на Геловін / Фото з інстаграму