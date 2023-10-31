24 Канал подобрал лучшие фото с мировыми знаменитостями. Они активно празднуют Хэллоуин в удивительных образах и жуткой атмосфере.
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Как звезды празднуют Хэллоуин
Ким Кардашян превратила свой дом в настоящий жуткий дом с привидениями. Она задекорировала свой дом как снаружи, так и изнутри.
Звезды празднуют Хэллоуин / Фото из инстаграма
Билли Айлиш украсила свою территорию огромными тыквами со свечами внутри.
Звезды празднуют Хэллоуин / Фото из инстаграма
Риз Уизерспун сделала селфи на фоне ее осенних декораций. Она подобрала для фото подходящий оранжевый кардиган.
Звезды празднуют Хэллоуин / Фото из инстаграма
Хлои Кардашян призналась, что не очень любит Хэллоуин, но приняла милый сладкий подарок от сестры Кортни. Также звезда украсила дом белыми тыквами.
Звезды празднуют Хэллоуин / Фото из инстаграма
Сама же Кортни Кардашян тоже использовала для декораций дома белые тыквы, которыми "устелила" парадную лестницу.
Звезды празднуют Хэллоуин / Фото из инстаграма
Крис Тейген и Джон Ледженд украсили двор большим количеством тыкв и длиннющим скелетом.
Звезды празднуют Хэллоуин / Фото из инстаграма
Конечно, одной из любимых традиций знаменитостей на Хэллоуин является перевоплощаться в известных людей, персонажей или даже существ. Например, Кортни Кардашян показалась в образе сестры Ким, Пэрис Гилтон превратилась в Бритни Спирс и Кэти Перри, Адель стала волшебной Мортишей Адамс.
Лучшие образы звезд на Хэллоуин / Фото из инстаграма