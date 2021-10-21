У капелюсі від Руслана Багінського: Катя Осадча відвідала світський захід – фото

У вівторок, 19 жовтня, Дзідзьо зібрав зірковий бомонд на допрем'єрний показ комедії "Де гроші". У глядацькому залі з'явилась Катя Осадча. На світський захід вона одягла брендові речі від українських дизайнерів. Зокрема, капелюх від Руслана Багінського.

До зйомок фільму "Де гроші" Дзідзьо долучив найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу, тому навколо картини утворився справжній ажіотаж. Однією з перших таємниці з-за лаштунків розвідала Катя Осадча. З акторами вона поспілкувалась в ефектному аутфіті.

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Образ Каті Осадчої

Допрем'єрний показ комедії ведуча відвідала в образі total black. На ній трендові штани палаццо зі стрілками від українського бренду Katrine K.

Під них Осадча підібрала вкорочений двобортний жакет з золотистими ґудзиками та об'ємними рукавами з атласу. Стильний верх look вона відшукала в колекції Gasanova, який прославився на весь світ.

Ведуча зробила ставку на класичні туфлі-човники на невисоких підборах і не прогадала. Її одяг довершив капелюх з золотистим декором від Руслана Багінського. Його вартість на офіційному сайті становить 9 300 гривень.

Катя Осадча в образі total black / Фото з інстаграм-сторіс