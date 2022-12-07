Порадив євреям пробачити Гітлеру: Каньє Вест зробив одіозну заяву про Голокост

Американський репер Каньє Вест зробив чергову заяву про Гітлера та євреїв. Він порадив їм пробачити диктатору та порівняв Голокост з абортами.

Виконавець та дизайнер Каньє Вест поспілкувався із засновником ультраправої організації Proud Boys Гевіном Макіннесом. Він відзначився черговими одіозними заявами про Гітлера та Голокост вже вдруге за тиждень.

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Чергова заява Каньє Веста

У новому інтерв'ю репер звернувся до євреїв та порадив їм пробачити злочини Гітлера, немов забув про 6 мільйонів вбитих.

Євреї, пробачте сьогодні Гітлера. Відпустіть. Відпустіть! Припиніть намагатися нав'язати свій біль іншим людям,

– заявив Каньє Вест.

Виконавець висловився і про Голокост, знецінивши його трагедію. Він впевнено порівняв геноцид з абортами. Каньє додав, що свої слова вважає чесністю перед американцями, начебто це допоможе йому у виборчій кампанії. Знаменитість поділився, що президентом має бути людина, яка не схилятиметься перед євреями.

"Голокост – не єдиний геноцид. Тож для них взяти це і заявити, коли у нас прямо зараз роблять аборти. Це євгеніка. Це геноцид. Це голокост, з яким ми маємо справу прямо зараз. Думаю, що це чудово для президентської кампанії. Так, мати когось чесного, хто розуміє стан світу. І готового вислухати те, що потрібно американському народу".

Уривок з інтерв'ю: відео

Що Каньє Вест казав раніше

Лише кілька днів тому Каньє Вест заявив, що знайшов "хороші речі" в Гітлері та нацистах. Він приплів диктатору винайдення автомагістралей та мікрофона і сказав, що ми "повинні перестати засуджувати нацистів". Також він заперечував Голокост і критикував єврейський народ.

Також Каньє Вест опублікував у твітері картинку свастики, переплетеної з зіркою Давида. Це вкрай обурило користувачів, тому вони звернулися до Ілона Маска. Винахідник "забанив" його у мережі, сказавши, що він "старався як міг", але репер вкотре порушив правило підбурювання до насильства.