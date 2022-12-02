Пасує костюм г**дона, – Даша Астаф'єва лаконічно прокоментувала скандальні заяви Веста

Українська модель й волонтерка Даша Астаф'єва лаконічно відповіла Каньє Весту на його скандальні заяви про Гітлера. Вона іронічно висловилась про його вбрання.

Американський репер Каньє Вест зганьбився кількома заявами про його прихильність до Гітлера та вже отримав засудження з боку суспільства. Також йому відповіла українська співачка й модель Даша Астаф'єва.

До слова Каньє Вест розхвалив Гітлера: Маск негайно забанив його у твіттері

Даша Астаф'єва про Каньє

Знаменитість висловилась про вбрання Каньє Веста, в якому він прийшов на інтерв'ю – це була цілковита чорна балаклава, яка закривала його обличчя. Порадами щодо вбрання вона поділилась і в бік російських окупантів.

Як Каньє Весту все ж таки пасує костюм г**дона! Пропоную пігодогам чорні целофанові плащі – стильно і зручно,

– написала Даша Астаф'єва.



Даша Астаф'єва про заяви Каньє Веста / Фото з інстаграм-сторіз

Що сказав Каньє Вест і яка реакція на нього чекала

В інтерв'ю Алексу Джонсу репер заявив, що бачить "хороші речі" в Гітлері, приплів йому винайдення автомагістралей та мікрофона і сказав, що ми "повинні перестати засуджувати нацистів". Також він спростовував Голокост і критикував євреїв.

Користувачі твітеру попросили Ілона Маска відреагувати на його суперечливі заяви та картинку свастики, переплетеної з зіркою Давида, яку той запостив на сторінці. Тож винахідник "забанив" його у мережі.

"Я старався як міг. Попри це він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства. Акаунт буде призупинено", – написав Ілон Маск.