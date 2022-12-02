Американський репер Каньє Вест зганьбився кількома заявами про його прихильність до Гітлера та вже отримав засудження з боку суспільства. Також йому відповіла українська співачка й модель Даша Астаф'єва.

До слова Каньє Вест розхвалив Гітлера: Маск негайно забанив його у твіттері

Даша Астаф'єва про Каньє

Знаменитість висловилась про вбрання Каньє Веста, в якому він прийшов на інтерв'ю – це була цілковита чорна балаклава, яка закривала його обличчя. Порадами щодо вбрання вона поділилась і в бік російських окупантів.

Як Каньє Весту все ж таки пасує костюм г**дона! Пропоную пігодогам чорні целофанові плащі – стильно і зручно,

– написала Даша Астаф'єва.



Даша Астаф'єва про заяви Каньє Веста / Фото з інстаграм-сторіз

Що сказав Каньє Вест і яка реакція на нього чекала

В інтерв'ю Алексу Джонсу репер заявив, що бачить "хороші речі" в Гітлері, приплів йому винайдення автомагістралей та мікрофона і сказав, що ми "повинні перестати засуджувати нацистів". Також він спростовував Голокост і критикував євреїв.

Користувачі твітеру попросили Ілона Маска відреагувати на його суперечливі заяви та картинку свастики, переплетеної з зіркою Давида, яку той запостив на сторінці. Тож винахідник "забанив" його у мережі.

"Я старався як міг. Попри це він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства. Акаунт буде призупинено", – написав Ілон Маск.