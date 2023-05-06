Має "скелети в шафі": хто така королева-консорт Камілла та що зміниться після її коронації

Лише нещодавно королева-консорт Камілла завоювала прихильність народу. Раніше ж її вважали розлучницею, яка нібито зруйнувала шлюб Чарльза з принцесою Діаною. Але хто така Камілла насправді – читайте у нашій статті.

Дружину короля Великої Британії коронують разом з Чарльзом ІІІ 6 травня. Цього дня її офіційно проголосять королевою, тож надалі титул Камілли вживатиметься без приставки "консорт".

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Зараз Камілла, здається, має бездоганну репутацію. Але так було не завжди. 24 Канал підготував цікаві факти про дружину Чарльза ІІІ.

Камілла підкорила серце Чарльза

Зв'язок Чарльза з Каміллою почався в далекі 70-ті, коли майбутній король ще не був знайомий зі своєю першою дружиною Діаною Спенсер. Вона зачарувала принца з першої зустрічі.

Проте Камілла тоді перебувала у стосунках з Ендрю Паркер-Боулзом (її майбутнім чоловіком). А як почалася їхня інтрижка з Чарльзом? Бо вона вирішила позлити свого хлопця.



Король Чарльз та Камілла в юності / Фото History Extra

Закоханий Чарльз вже тоді зрозумів, що Камілла Шанд саме та жінка, яку він хоче бачити поряд з собою. Однак, сама Камілла на той час не вважалася ідеальною супутницею для спадкоємця, тож королівська сім'я її не прийняла. Єлизавета ІІ не дозволила своєму синові одружитися з коханою, а відправила його служити на флот, після чого познайомився з Діаною Спенсер, яка і стала згодом першою дружиною Чарльза і матір'ю його двох синів.

У 1986 році Чарльз зрозумів, що зовсім нещасливий у шлюбі й відновив зв'язок із Каміллою, яку кохав усі ці роки. Преса почала називати Каміллу розлучницею і винуватицею в тому, що принцеса Діана страждала. Публічно Чарльз оголосив, що він почав зустрічатися з Каміллою лише 1994 року. З роками гнів публіки зменшився і навіть королева Єлизавета II дала своє благословення на цей шлюб.

Про заручини принц Чарльз і Камілли оголосили 10 лютого 2005 року. Вони влаштували банкет у Віндзорському замку. Того ж року у квітні пройшла церемонія (на якій не було батьків Чарльза) та служба благословення.



Весілля Чарльза з Каміллою / Getty Images

Після весілля Камілла здобула титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської, як і перша дружина Чарльза Діана. У лютому 2022 року королева Єлизавета II заявила, що хоче, щоб після її смерті Камілла отримала титул королеви-консорта. Так і сталося

Що відомо про Каміллу – цікаві факти

Перш за все, зазначимо, що Камілла дещо старша за Чарльза. Королева-консорт народилася 17 липня 1947 року, а він – 14 листопада 1948 року.

Чарльз – хрещений батько сина Камілли

У першому шлюбі з Ендрю Паркером Боулз Камілла народила двох дітей – Тома і Луїзу (загалом у цьому шлюбі вона прожили 22 роки). Цікаво те, що принц Чарльз є хрещеним батьком Тома (тепер він рахується і його вітчимом).

Камілла була трохи неохайною

У вузьких колах відомо про те, що Камілла була трохи неохайною. Безлад у її будинку був звичною справою. Навіть дивно, як вона сподобалася педантичному Чарльзу.

А її подруга, з якою майбутня королева якось винаймала квартиру в Лондоні, розповіла, що Камілла могла прийти додому і, роздягнувшись, кинути речі просто на підлогу. Однак, є ймовірність, що вона вже позбулася цієї звички.

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Її звільнили з роботи

Зараз Камілла, як член королівської родини, бездоганно виконує свої королівські обов'язки. Але мало хто знає, що Каміллу звільнили з її першої роботи.

Так, у віці 16 років вона поїхала навчатися до школи Mon Fertile у Швейцарії. Завершивши курс, вона поїхала на 6 місяців до Франції, а вже після повернення до Лондона влаштувалася працювала секретаркою.

Пізніше Камілла обіймала посаду адміністраторки у престижній фірмі Sibyl Colefax & John Fowler у Mayfair. І хоча вона чудово виконувала обов'язки, її звільнили через те, що вона спізнилася на роботу (бо ввечері відвідувала танці).

Вона обожнює собак

Камілла, як Єлизавета ІІ, дуже любить собак. У 2011 році вона взяла в будинок джек-рассел-тер'єра на прізвисько Бет. А вже у 2012 році завела ще одного джек-рассел-тер'єра Блубелла.



Камілла з песиком / People

Цікаво, що вона взяла двох тварин із притулку для собак Battersea. А також є патроном благодійної організації Kennel Club, діяльність якої спрямована на підтримку домашніх улюбленців. За даними деяких ЗМІ, Камілла також є покровителем благодійної організації Medical Detection Dogs.

Вони з Чарльзом використовували секретні прізвиська

Під час таємних романтичних стосунків, пара регулярно використовувала прізвиська. Відомо, що вони роками називали один одного "Фред" та "Гледіс". Очевидно, імена були натхненні персонажами радіошоу BBC The Goon Show. Чарльз та Камілла використовували ці імена в любовних листах, щоб зберегти зв'язок у секреті.

ЇЇ ненавиділа принцеса Діана

Цікаво, що Камілла Шанд та Діана Спенсер деякий час були навіть приятельками. Але коли Діана дізналася про те, що Камілла має роман з Чарльзом, їхні контакти припинилися.

Коли палац наполегливо рекомендував Чарльзу одружитися з Діаною Спенсер, Камілла підтримала його, усвідомлюючи, що їм не дозволять бути разом. Через 5 років шлюбу, зрозумівши, що він нещасливий у цих стосунках, Чарльз відновив роман з Каміллою.

Неважко здогадатися, що через це принцеса Діана щиро не любила Каміллу, яка зруйнувала, на її думку, шлюб із Чарльзом. До речі, саме Діана вигадала для Камілли прізвисько "ротвейлер", яке означало, що вона негарна, але має сильну хватку.

Її прабабуся була коханкою принца

Прабабуся Камілли Аліса Кеппел була коханкою принца Едуарда Уельського (майбутнього короля Едуарда VII і прадіда королеви Єлизавети II). Відомо, що вона вийшла заміж у 23 роки за британського офіцера Джорджа Кеппела, сина 7-го графа Албемарля. Він був старший за неї на чотири роки.

А з принцом Уельським Аліса познайомилася, коли їй було 29, а йому 56, відтоді вона стала його коханкою. Їхній зв'язок не перервався, навіть коли він зійшов на трон і завершився тільки зі смертю монарха.

Що буде після коронації Камілли

Після коронації 6 травня дружина короля Великої Британії Чарльза III офіційно стане королевою. Приставку "консорт" з назви титулу Камілли приберуть.

Про це стало відомо із запрошень на коронацію монарха. Раніше багато хто підозрював, що це станеться. Джерело, близьке до палацу, повідомило, що коронація – це вдалий час, щоб почати називати Каміллу королевою.

Чому Камілла не повинна була отримати титул королеви? Після весілля Чарльза з Каміллою Букінгемський палац намагався послабити ворожість народу проти неї. Для цього прозвучала обіцянка, що герцогиня ніколи не стане королевою.

У їхньому весільному оголошенні говорилося: "Мається на увазі, що місіс Паркер Боулз використовуватиме титул принцеси-консорта, коли Чарльз вступить на престол".

Проте згодом офіційний сайт принца Чарльза видалив інформацію про майбутній титул його дружини. А королева Єлизавета оголосила, що дружина її сина носитиме титул королеви-консорту. Але вона точно не хотіла, щоб Камілла стала просто королевою.



Камілла з королевою Єлизаветою / People

У своїй заяві промові Єлизавета тоді сказала: "Коли мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі таку ж підтримку, як і мені. І я щиро бажаю, щоб Камілла буде відома як королева-консорт".

Чому вона носить прикраси Єлизавети ІІ

Камілла досить часто одягає прикраси Єлизавети ІІ на офіційні заходи. Вперше вона одяла сапфірову тіару покійної королеви на перший державний прийом за правління Чарльза ІІІ у листопаді 2022 року.

А в березні під час публічного виходу в Лондоні королева-консорт доповнила свій образ брошкою з 18 діамантами та величезним сапфіром, яка належала королеві Єлизаветі II.

Під час першого офіційного візиту до Німеччини Камілла одягнула діамантову діадема від Boucheron та вишукане намисто Єлизавети II. Також вона мала родинний орден.

Крім того, на кінних змаганнях Камілла пришпилила на пальто срібну брошку у вигляді коня і вершника на ній, що належала її свекрусі, покійній королеві.

Тож, помітно, що Камілла часто носить прикраси з сімейної скарбнички. Можливо, і на коронацію вона обере щось таке. Припускають, що Камілла може одягнути намисто з 25 коштовних каменів, яке одягала на коронацію і Єлизавета II.