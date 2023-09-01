Каменських, Кароль та Дорофєєва у бантиках: як українські зірки виглядали у школі – архівні фото

Для українських школярів почався новий навчальний рік. До свята 1 вересня ми зібрали архівні фото зірок. Як Настя Каменських, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та інші артисти виглядали учнями – дивіться нижче.

У цей день кілька років чи навіть десятиліть тому знаменитості теж йшли до школи на "Перший дзвоник". 24 Канал вирішив пригадати, як українські зірки виглядали, коли вчилися в школах.

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Настя Каменських

Співачка майже не змінилася зі шкільних років. Вона у школі так само мала пишне кучеряве волосся. Каменських носила білі банти та уніформу.



Настя Каменських у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Тіна Кароль

Кароль шанувальники теж впізнали одразу. На чорно-білому фото зі шкільних часів вона стоїть з подругами у формі та з білими бантами.



Тіна Кароль у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Оля Полякова

Зірка теж у школі носила уніформу та банти. На чорно-білому фото майбутня "королева ночі" позує з портфелем у руках.



Оля Полякова у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Леся Нікітюк

Телеведуча вчилася у школі Хмельницького. Дівчина у 9-му класі носила чілку та мала трохи коротше волосся. На фото вона була одягнена у джинсову куртку, схоже, що обов'язкової форми тоді не було.



Леся Нікітюк у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Джамала

Українська співачка навчалася в Криму. Майбутня зірка закінчила музичну школу по класу фортепіано в Алушті. На фото вона з червоними бантами та в червоному вбранні.



Джамала у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Наталія Могилевська

Виконавиця навчалася у Києві. Після отримання неповної середньої освіти майбутня зірка вступила в Київське естрадно-циркове училище. На світлині вона була в радянській уніформі та з російським "Букварем".



Наталія Могилевська у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Надя Дорофєєва

Співачка не дуже змінилася зі шкільних років. На фото вона позувала з бантами та в уніформі. Майбутня зірка тримала квіти, адже йшла на 1 вересня.



Надя Дорофєєва у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Юлія Саніна

На кадрі майбутня співачка та ведуча Євробачення-2023 стояла з грамотою в руках. Виглядала Юлія "молодіжно" у стильній кепці та довгій футболці.



Юлія Саніна у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Катерина Осадча

Телеведуча Катерина Осадча в школі була активною і завжди вміла звернути на себе увагу. У 12-річному віці Катя почала займатися моделінгом, а після закінчення 9-го класу екстерном поїхала працювати моделлю в Токіо.



Катерина Осадча у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Потап

Репер ще з дитинства займався музикою, але паралельно створював музику. Вже у 13 років юний виконавець вже записував перші треки. На кадрі помітно, що Потап не дуже змінився, але в шкільні роки мав волосся.



Потап у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Макс Барських

Шанувальники впізнали артиста на шкільних фотографіях за його очима та харизматичною зовнішністю.



Макс Барських у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Віталій Козловський

Популярний співак Віталій Козловський, який зараз служить в ЗСУ, у школі мав цікаву зачіску-каре. Проте на фото його впізнати легко, риси обличчя такі ж, як і зараз.



Віталій Козловський у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Євген Кошовий

У шкільних роках посмішка шоумена завжди була в центрі уваги, а от зачіска з роками змінилася. Дуже незвично бачити гумориста з пишною шевелюрою, адже "лиса" зачіска давно стала його візитівкою.



Євген Кошовий у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Юрій Горбунов

Телеведучий у свої шкільні роки виглядав дуже привабливим. Крім того, вже тоді він міг викликати сміх своїми витівками та гумором. На цього фото він посміхається на фоні новорічної ялинки.



Юрій Горбунов шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Ольга Сумська

Акторка вчилася у школі Запоріжжя. У шкільні роки Сумська ще не фарбувала волосся, тож на фото постала темненькою. Крім того, вона була в бантах та радянській уніформі.



Ольга Сумська у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Ігор Кондратюк

Вже тоді зірковий продюсер виглядав спокійним та розумним. На фото він слухняно сидів за партою у сорочці, щоправда тоді ще не носив окуляри.



Ігор Кондратюк у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Анна Різатдінова

На фото Анна постала у червоній формі та бантиком на хвостику. Гімнастка якось розповідала, що ще в шкільні роки готувалася стати олімпійською чемпіонкою, тож часто пропускала контрольні.



Анна Різатдінова у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж

Павло Зібров

На фото майбутній зірці виповнилося лише 15-ть. Фанати зізнаються, що не впізнали його, адже вже багато років він "відомий" своїми пишними вусами.



Павло Зібров у шкільні роки і зараз / Колаж 24 Каналу / Фото з соцмереж