24 Канал склав список 5 захопливих пісень, присвячених темі школи. У добірці зібрано різноманітні композиції, як для підлітків, так і треки для першачків. Текст і відео пісень – шукайте далі.

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Morphom – "1 вересня"

Це літо змінило нас назавжди,

Хтось, навіть, став тим, ким хотів.

З'явились питання: Як? і куди?

З'явився і шлях, що нас звів.

І ось букет у руці,

Щоб на лінійці в кінці,

Я так чекав цього дня!

Стою з вогнем у очах

Поміж очей у вогнях,

Сьогодні ж перше вересня! Знову обіцяю бути більш

Уважним в цьому році,

Швидко забуваю –

Нагадає вчитель на уроці.

І ніби народився я в цей день,

Буває несвідомо - порівняти

Можу клас із рідним домом.

І ось букет у руці,

Щоб на лінійці в кінці,

Я так чекав цього дня!

Стою з вогнем у очах

Поміж очей у вогнях,

Сьогодні ж перше вересня!

Morphom – "1 вересня": дивіться відео онлайн

Дитячий колектив – "Нас кличе дзвоник"

Канікули минули

Час швидко промайнув

До школи повернулись,

Дізнались, хто де був

Нас кличе дзвоник, дзинь-дзилинь

Мерщій за парти, дзинь-дзилинь

До світу знань скоріш поринь

І будь старанним, дзинь-дзилинь,

І будь уважним, дзинь-дзилинь

Найкращим в навчанні будь, дзинь-дзилинь

Навчатися не ліньки

Бо все цікаво нам!

І добра поведінка

На радість тат і мам

Нас кличе дзвоник, дзинь-дзилинь

Мерщій за парти, дзинь-дзилинь

До світу знань скоріш поринь

І будь старанним, дзинь-дзилинь,

І будь уважним, дзинь-дзилинь

Найкращим в навчанні будь, дзинь-дзилинь

Ти ранець з вечора зібрав

Ти вранці досвіт сонця встав

Збиратися до школи нам не лінь,

Бо кличе дзвоник, дзинь-дзилинь

Нас кличе дзвоник, дзинь-дзилинь

Мерщій за парти, дзинь-дзилинь

До світу знань скоріш поринь

І будь старанним, дзинь-дзилинь,

І будь уважним, дзинь-дзилинь

Найкращим в навчанні будь, дзинь-дзилинь

"Нас кличе дзвоник": дивіться відео онлайн

Doule Shock & Cестри Бесараби – "Школа"

Ми були тільки вчора малими,

Світ здавався великим всім нам…

Швидко виросли і стали крутими,

Ми зірвали, ми зірвали інстаграм!

Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє!

Нас цікавлять тільки модні тренди,

В фешн-гаджетах весь інтерес,

Лайки, рейтинг, паблік та івенти,

Лиш навчання спричиняє стрес…

Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє!

Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє!

Ей-ей-ей!

Вже, може, досить вчитись?

Ей-ей-ей!

І час повеселитись?

Та ти і я ми добре знаєм:

Знаннями двері відкриваєм!

Щоб стати кимось в цьому світі,

Потрібна нам шкільна освіта!

Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє!

Doule Shock & Cестри Бесараби – "Школа": дивіться відео онлайн

Роман Болсуновський – "Зошити – олівці"

Хто це сьогодні приходить до школи?

Ми! Ми! Ми!

Хто на уроках не був ще ніколи?

Ми! Ми! Ми!

Будете вчитись писати читати?

Так! Так! Так!



Час настає нам усім заспівати

Раз, два, три, чотири



Зошити, олівці

Ми сьогодні молодці

Привітайте друзі нас

Ми ідемо в перший клас



Зошити, олівці

Ми сьогодні молодці

Привітайте друзі нас

Ми ідемо в перший клас



Гарні портфельних бачу у вас

Так! Так! Так!

А у портфелях цукерки і квас?

Ні! Ні! Ні!

Може там ляльки й машинки лежать?

Ні! Ні! Ні!



Що ж там лежить?

Розкажіть вже мені!

Раз, два, три, чотири



Зошити, олівці

Ми сьогодні молодці

Привітайте друзі нас

Ми ідемо в перший клас Х4

Роман Болсуновський – "Зошити – олівці": дивіться відео онлайн

Наталія Май – "Пісня першокласника"

Перший раз у перший клас

Ми йдемо охоче,

Першим дзвоником для нас

Продзвенів дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах –

Я іду до школи.

В мами сльози на очах –

Я іду до школи

А у школі, а у школі

Є веселка кольорова,

І найкраща в цілім світі –

Перша вчителька моя.

А у школі, а у школі

Не сумуєм ми ніколи,

Бо учора - дошкільнята,

А тепер – одна сім'я!

Прощавайте іграшки,

Гомінкий садочок,

Кличе в класи дітлахів

Золотий дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах –

Я іду до школи

В мами сльози на очах –

Я іду до школи.

А у школі, а у школі

Є веселка кольорова,

І найкраща в цілім світі –

Перша вчителька моя.

А у школі, а у школі

Не сумуєм ми ніколи,

Бо учора - дошкільнята,

А тепер – одна сім'я!

А у школі, а у школі

Є веселка кольорова,

І найкраща в цілім світі –

Перша вчителька моя.

А у школі, а у школі

Не сумуєм ми ніколи,

Бо учора - дошкільнята,

А тепер – одна сім'я!

Наталія Май – "Пісня першокласника": дивіться відео онлайн