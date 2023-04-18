Камалія показалась з колишнім чоловіком на Великдень після заяв про розрив: сімейне фото

Українська співачка Камалія показала, як відсвяткувала Великдень. На світлинах вона показалась з доньками та колишнім чоловіком Захуром.

Нещодавно стало відомо про розлучення співачки Камалії та пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура. Утім, пара була разом на свята.

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Камалія показалась з колишнім чоловіком

На Великдень виконавиця опублікувала сімейні фото та привітала зі святковим днем. Вона показалась у компанії двох доньок та колишнього чоловіка. На столі поряд стояли паски.

"Світло завжди перемагає темряву! Правда завжди перемагає брехню!" – написала Камалія під фото.



Камалія з сім'єю / Фото з інстаграму Камалії

Шанувальники запідозрили, чи може такими фото Камалія натякати на примирення з чоловіком. У коментарях фани радять обдумати рішення про розлучення.

"Не розлучайтеся. Пройдіть важкий період і знайдіть рішення";

"Сподіваюся, що ваше розлучення це лише якесь недорозуміння. З Великоднем!";

"Будьте завжди разом, йдіть через будь-які перешкоди. Вороги тільки радіють поразкам";

"То брехня? Віримо, що у вас все добре, як і завжди";

"То вже помирилися, не розлучаєтесь? Бо по фото і не скажеш, що розлучаються".

Чому Камалія й Захур розлучаються

Камалія й Мохаммад Захур були у шлюбі близько 20 років, у шлюбі в них народилося двоє доньок. Але під час повномасштабного вторгнення у парі стався розкол. Спершу в інтерв'ю артистка зізналась про конфлікти з чоловіком. Ймовірно, що сварки ставались через доньку бізнесмена від першого шлюбу з росіянкою.

Після цього Камалія оголосила про розлучення. Після стількох років разом пара прийняла рішення йти далі порізно. За словами зірки, вони намагались працювати над проблемами, але зрозуміли, що більше не будуть партнерами у шлюбі.