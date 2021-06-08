Камалія вакцинувалась від коронавірусу попри сумніви ще пів року тому

Українська співачка Камалія зробила щеплення вакциною Pfizer в одній з київських клінік. За її словами, вона відчувала після цього легке запаморочення, а вакцинацію вона провела через те, що скоро має їхати у Німеччину.

Артистка Камалія отримала щеплення 8 червня. Одразу ж після вакцинації вона сіла на пів години в автомобіль, аби уникнути будь-якої першої негативної реакції.

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Відчуваю легке запаморочення, і хочеться пити. Лікарі попросили почекати хоча б пів години і поспостерігати за самопочуттям відразу. Перебувати в лікарні цей час мені було б некомфортно, тому посиділа в машині поруч. Зрозуміла, що все добре – і їду далі!

– розповіла Камалія.

Жінка поділилась, що щеплення їй було необхідне: найближчим часом вона збирається в Німеччину на презентацію англомовної версії свого свіжого хіта "Танцюю". За наявності вакцини жінку зможуть пропустити в Європу. Втім, для пропуску їй потрібна буде доза щеплення, тому, ймовірно, зовсім скоро Камалія вакцинується вдруге.

Варто додати, що ще пів року тому під час інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" Камалія зізнавалась, що не певна, чи буде вакцинуватись. Натомість її чоловік Мохаммад Захур твердо був переконаним, що щеплюватись потрібно, адже так пандемія швидше перестане поширюватись. Що він і зробив – на початку квітня, в розпал третьої хвилі коронавірусу в Україні, він таємно від дружини вакцинувався у Великій Британії.

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