Із сумкою ночувала у кущах, – Камалія про втечу від першого бойфренда, який хотів взяти її заміж

Перед щасливим шлюбом із Мохаммадом Захуром у Камалії був невдалий досвід стосунків. У 20-річному віці їй пропонували одружитись, втім, вона ще не хотіла цього, через що була змушена втікати від потенційного нареченого.

За словами Камалії, через цей випадок у неї тривалий час був психологічна травма і вона була переконана, що ніколи більше ні з ким не одружиться.

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Камалія розповіла про втечу від коханого

Жінка поділилась, що мала почуття до свого першого бойфренда, втім, вона була ще зовсім молодою і не хотіла одружуватись. Але її коханий надто на цьому наполягав і навіть погрожував їй, що вона не повернеться у Київ з Криму.

Чоловік закохався, він мені теж подобався, але у нього було з головою негаразд. Тому що він сказав, поки не буде штампа в паспорті, він мене до Києва з Криму не відпустить. Мені зовсім не хотілося виходити заміж, мені було тоді лише 20 років. Довелося втікати. Це було дуже страшно. І я тікала просто посеред ночі із сумкою, у кущах ночувала, щоб вранці потрапити на поїзд,

– розповіла Камалія.

Після цього співачка довго не підпускала до себе чоловіків і збиралась все життя бути самотньою. Втім, зустріч із підприємцем Мохаммадом Захуром змінила все. Через 2 місяці після першої зустрічі вони одружились – він привіз її у Пакистан, де освідчився їй та влаштував ціле свято.

"Я говорила йому, що заміж не хочу. Ось ми з тобою зустрічаємося, і добре. Ми повинні одне одного пізнати більше, раптом у нас будуть розбіжності", – пригадала Камалія, але зізналась, що коли він зробив сюрприз у Пакистані, обманом відвізши її нібито на весілля друга, вона вже не змогла відмовити.

Зараз пара перебуває у шлюбі 18 років (одружились у 2003 році, коли Камалії було близько 26 років) і в них є дві підростаючі доньки: Арабелла та Мірабелла.