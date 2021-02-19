Перед счастливым браком с Мохаммадом Захуром у Камалии был неудачный опыт отношений. В 20-летнем возрасте ей предлагали жениться, однако, она еще не хотела этого, из-за чего была вынуждена бежать от потенциального жениха.

По словам Камалии, из-за этого случая у нее долгое время был психологическая травма и она была убеждена, что никогда больше не выйдет замуж.

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Камалия рассказала о бегстве от любимого

Женщина поделилась, что испытывала чувства к своему первому бойфренду, однако, она была еще совсем молодой и не хотела замуж. Но ее любимый особенно на этом настаивал и даже угрожал ей, что она не вернется в Киев из Крыма.

Мужчина влюбился, он мне тоже нравился, но у него было с головой не всё в порядке. Потому что он сказал, пока не будет штампа в паспорте, он меня в Киев из Крыма не отпустит. Мне совсем не хотелось выходить замуж, мне было тогда 20 лет. Пришлось бежать. Это было очень страшно. И я убегала прямо посреди ночи с сумкой, в кустах ночевала, чтобы утром попасть на поезд,

– рассказала Камалия.

После этого певица долго не подпускала к себе мужчин и собиралась всю жизнь быть одинокой. Впрочем, встреча с предпринимателем Мохаммадом Захуром изменила все. Через 2 месяца после первой встречи они поженились – он привез ее в Пакистан, где сделал ей предложение и устроил целый праздник.

"Я говорила ему, что замуж не хочу. Вот мы с тобой встречаемся, и хорошо. Мы должны друг друга узнать больше, вдруг у нас будут разногласия", – вспомнила Камалия, но призналась, что когда он сделал сюрприз в Пакистане, обманом увозя ее якобы на свадьбу друга, она уже не смогла отказать.

Пара находится в браке 18 лет (поженились в 2003 году, когда Камалии было почти 26 лет) и у них две подрастающие дочери: Арабелла и Мирабелла.