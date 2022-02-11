Камалія пояснила, чому не заплатила стилістці, але її назвали "багатою і жадібною"
Джерело:інстаграм Камалії
Стилістка Софія Невідома поскаржилася, що Камалія відмовляється платити їй за костюми на зйомки кліпу. Співачка ж зняла з себе відповідальність, заявивши, що з цим мав би розібратися продакшн, але фоловери їй не повірили.
Замість обіцяних 600 доларів Софія Невідома отримала лише 100. Вона з кінця 2021 року вибиває з Камалії та її команди решту суми, але ті її ігнорують. Після публічного розголосу дружина мільярдера все ж відреагувала на скандал.
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Чому Камалія не виплатила стилістці гонорар
Співачка написала, що "новинна стрічка" засмутила і її, і команду, і близьких. Вона не стала заперечувати, що Софія шила костюм для її кліпу, але заявила, що наймав її продакшн, який і мав би розрахуватися за роботу. Камалія пообіцяла розібратися в ситуації і повернути гроші, якщо дійсно їх заборгувала.
Стилістку, з якою я справді співпрацювала наприкінці минулого року на зйомках кліпу, залучив до роботи продакшн. Мені треба час, щоб розібратися в ситуації і звинуваченнях. Якщо я, не дай Боже, комусь щось винна, я поверну,
– заявила Камалія.
Камалія відповіла стилістці Софії Невідомій / Фото з інстаграму співачки
Реакція стилістки і мережі
Людина, яка винна мені гроші, ще й не вміє брехати. Вона мене навіть скрізь заблокувала і чистить коментарі. Кліпи – окрема робота, за яку ви не заплатили. Пошив – окрема, за яку ви кинули,
– написала Софія Невідома у своїх інстаграм-сторіс.
Скриншот з інстаграму стилістки Софії Невідомої
Користувачі інстаграму стали на бік стилістки й назвали Камалію жадібною. Вони радять виплатити Софії 500 доларів, які для дружини мільярдера дріб'язок, і не ганьбитися:
- "На жаль, у творчих колах про вас вже давно ходять чутки, як про багату, жадібну людину, яка любить, щоб з нею працювали за безкоштовно або за три копійки. Ця історія ще один доказ";
- "Ось це позорище! Віддайте людині гроші";
- "Будьте ласкаві, віддайте гроші";
- "Несправедливо та егоїстично. Ганьба таким дріб'язковим артистам, які не можуть виплатити 200 доларів. Будь чесна перед собою. Винна – мовчки скинула, вибачилась і попливла далі";
- "Смішно. Що вам ті 500 доларів, щоб так полоскали ім'я на всю країну? Заплатіть те, що винні і не ганьбіться".