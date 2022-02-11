Вместо обещанных 600 долларов София Невидома получила лишь 100. Она с конца 2021 года выбивает из Камалии и ее команды остальную сумму, но те ее игнорируют. После публичной огласки жена миллиардера все же отреагировала на скандал.
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Почему Камалия не выплатила стилисту гонорар
Певица написала, что "новостная лента" расстроила и ее, и команду, и близких. Она не стала отрицать, что София шила костюм для ее клипа, но заявила, что нанимал ее продакшн, который и должен был бы рассчитаться за работу. Камалия пообещала разобраться в ситуации и вернуть деньги, если действительно их задолжала.
Стилиста, с которой я действительно сотрудничала в конце прошлого года на съемках клипа, привлек к работе продакшн. Мне нужно время, чтобы разобраться в ситуации и обвинениях. Если я, не дай Бог, кому-то что-то должна, я верну,
– заявила Камалия.
Камалия ответила стилисту Софии Невидомой / Фото из инстаграма певицы
Реакция стилиста и сети
Человек, который должен мне деньги, еще и не умеет врать. Она меня везде заблокировала и чистит комментарии. Клипы – отдельная работа, за которую вы не заплатили. Пошив – отдельная, за которую вы кинули,
– написала София Невидома в своих инстаграм-сторис.
Скриншот из инстаграма стилиста Софии Невидомой
Пользователи инстаграма встали на сторону стилиста и назвали Камалию жадной. Они советуют выплатить Софии 500 долларов, которые для жены миллиардера мелочь, и не позориться:
- "К сожалению, в творческих кругах о вас уже давно ходят слухи, как о богатом, жадном человеке, который любит, чтобы с ним работали за бесплатно или за три копейки. Эта история еще одно доказательство";
- "Вот это позорище! Отдайте человеку деньги";
- "Будьте добры, отдайте деньги";
- "Несправедливо и эгоистично. Позор таким мелочным артистам, которые не могут выплатить 200 долларов. Будь честна перед собой. Виновата – молча скинула, извинилась и поплыла дальше";
- "Смешно. Что вам те 500 долларов, чтобы так полоскали имя на всю страну? Заплатите то, что должны и не позорьтесь".