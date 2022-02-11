Вместо обещанных 600 долларов София Невидома получила лишь 100. Она с конца 2021 года выбивает из Камалии и ее команды остальную сумму, но те ее игнорируют. После публичной огласки жена миллиардера все же отреагировала на скандал.

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Почему Камалия не выплатила стилисту гонорар

Певица написала, что "новостная лента" расстроила и ее, и команду, и близких. Она не стала отрицать, что София шила костюм для ее клипа, но заявила, что нанимал ее продакшн, который и должен был бы рассчитаться за работу. Камалия пообещала разобраться в ситуации и вернуть деньги, если действительно их задолжала.

Стилиста, с которой я действительно сотрудничала в конце прошлого года на съемках клипа, привлек к работе продакшн. Мне нужно время, чтобы разобраться в ситуации и обвинениях. Если я, не дай Бог, кому-то что-то должна, я верну,

– заявила Камалия.

Камалия ответила стилисту Софии Невидомой / Фото из инстаграма певицы

Реакция стилиста и сети

Человек, который должен мне деньги, еще и не умеет врать. Она меня везде заблокировала и чистит комментарии. Клипы – отдельная работа, за которую вы не заплатили. Пошив – отдельная, за которую вы кинули,

– написала София Невидома в своих инстаграм-сторис.

Скриншот из инстаграма стилиста Софии Невидомой

Пользователи инстаграма встали на сторону стилиста и назвали Камалию жадной. Они советуют выплатить Софии 500 долларов, которые для жены миллиардера мелочь, и не позориться: