Камалія потрапила до лікарні з двостороннім запаленням легень та гайморитом: у якому стані зірка

Українська співачка Камалія інфікувалася коронавірусом і грипом одночасно. Артистка повідомила, що її госпіталізували з двостороннім запаленням легень і гайморитом.

Чимало людей в Україні зараз хворіють. У цей період потрібно по-особливому дбати про себе та рідних, дотримуватися карантинних обмежень та уникати скупчення людей. Однак, від хвороби не застрахований ніхто. Вірус вже підхопила виконавиця Камалія.

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Камалія потрапила до лікарні

В інстаграмі знаменитість опублікувала відео, яке зняла, лежачи на лікарняному ліжку під крапельницею. Камалія зізналася, що стан її здоров'я не надто добрий і флурона, яку в неї виявили днями, дала ускладнення.

Флурона – одночасне інфікування коронавірусом та грипом. Допомогти уникнути цього можуть вакцини від обох вірусів.

"У мене цілий букет ускладнень: двостороннє запалення легень, двосторонній гайморит. Але я у надійних руках! Будь ласка, не хвилюйтеся! Усім міцного здоров'я та імунітету!", – наголосила Камалія.

Зазначимо, артистка хворіє вже 2 тижні. До цього моменту не робила КТ, бо, за словами виконавиці, їй не можна було "опромінюватися".

Нещодавно Камалія з сім'єю відпочивала в Буковелі, де каталася на лижах і насолоджувалася зимовими днями. Чимало шанувальників зазначають, що саме це й стало причиною хвороби. Однак артистка запевняє, що хворіє ще з відпустки у Фінляндії, яка була до поїздки в Буковель. Та водночас запевняє, що з Буковелю повернулася здоровою.

Всі пишуть, що не треба було їхати в Буковель. Але я хворію ще з Фінляндії. Друзі, ми 2 роки живемо з коронавірусом. Хто може витримати 2 роки в "ув'язненні"? У мене ростуть діти. На канікулах вони хочуть відпочивати, отримувати емоції. Ми приїхали з Буковелю абсолютно здоровими,

– зазначила Камалія.

Артистка припустила, що заразитися могла від співробітниці, яка вийшла на роботу хворою й не одягала маску.