З Павліком, Гросу, Бужинською: Камалія гучно відзначила день народження – фото

1 червня 2021 , 15:28
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Джерело:

інстаграм Камалії

Два тижні тому співачці Камалії виповнилося 44 роки, однак гучну вечірку вона влаштувала днями. На пишному святкуванні дня народження артистка зібрала зірковий бомонд. Серед запрошених гостей були Віктор Павлік з вагітною дружиною, Аліна Гросу з бойфрендом і багато інших.

Свій день народження, 18 травня, Камалія провела на розкішній яхті з рідними чоловіка – пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Лише через 10 днів співачка зібрала зіркових друзів в одному зі столичних закладів. Її задарували величезними букетами та дорогими презентами.

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Зі знаменитостей іменинниця запросила Віктора Павліка з вагітною дружиною Катериною, якій от-от народжувати, Аліну Гросу з бойфрендом-актором Романом Полянським, Соломію Вітвіцьку, Катерину Бужинську, Михайла Поплавського, Олену Філонову, Мілу Нітіч та багато інших. 

Через певні обставини я не змогла відсвяткувати свій день народження вчасно. Нехай і через 10 днів після офіційного дня народження, але я щаслива, що можу обійняти рідних і близьких,
– поділилася Камалія. 

Співачка підготувала спеціальну програму та влаштувала справжній онлайн-концерт для фанів, адже вечірку транслювали в її соціальних мережах. Наприкінці святкування Камалія разом з мамою, чоловіком і доньками розрізала яскравий торт у три яруси. 

Для святкування вона обрала вишукану сукню улюбленого бірюзового кольору з глибоким декольте та звабливими вирізами на талії. Довге волосся знаменитість розпустила і вклала у легкі локони.

Камалія відзначила день народження / Фото Лідія Тропман

 

Автор: Марина Джура