Свой день рождения, 18 мая, Камалия провела на роскошной яхте с родными мужа – пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Лишь через 10 дней певица собрала звездных друзей в одном из столичных заведений. Ее задарили огромными букетами и дорогими презентами.

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Из знаменитостей именинница пригласила Виктора Павлика с беременной женой Екатериной, которой вот-вот рожать, Алину Гросу с бойфрендом – актером Романом Полянским, Соломию Витвицкую, Екатерину Бужинскую, Михаила Поплавского, Елену Филонову, Милу Нитич и многих других.

В силу определенных обстоятельств я не смогла отпраздновать свой день рождения вовремя. Пусть и через 10 дней после официального дня рождения, но я счастлива, что могу обнять родных и близких,

– поделилась Камалия.

Певица подготовила специальную программу и устроила настоящий онлайн-концерт для фанов, ведь вечеринку транслировали в ее социальных сетях. В конце празднования Камалия вместе с мамой, мужем и дочками разрезала яркий торт в три яруса.

Для празднования она выбрала изысканное платье любимого бирюзового цвета с глубоким декольте и соблазнительными вырезами на талии. Длинные волосы знаменитость распустила и вложила в легкие локоны.

Камалия отметила день рождения / Фото Лидия Тропман