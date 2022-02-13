"Kalush злили, давайте об'єктивно": як українці реагують на переможницю Нацвідбору
Джерело:інстаграм Суспільного
Українська співачка Alina Pash стала переможницею Національного відбору і полетить представляти Україну в Європі. Однак чимало користувачів розгнівані через результати.
12 лютого відбувся Національний відбір Євробачення-2022. У ньому перемогла Alina Pash.
Важливо Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022
Alina Pash перемогла Нацвідбір
Члени журі Національного відбору віддали Alina Pash перше місце – 8 балів. Згідно з глядацьким голосуванням, артистка отримала 7 балів. З 15 балами зірка отримала перемогу.
Виконавиця полетить до Турина, в Італію, й там представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі з піснею Shadows of Forgotten Ancestors.
Варто знати Колоритна Alina Pash їде на Євробачення-2022: біографія переможниці Нацвідбору
Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors
Як у мережі реагують на перемогу
Чимало користувачів мережі вже встигли поділитись враженнями від фіналу. Вони розділились на кілька таборів. Одні підтримують Alina Pash:
- "Аліна найкраща";
- "Аліно, так зворушила твоя пісня";
- "Щиро вітаю Аліну".
Інші шоковані тим, як ведучі заплутались, коли оголошували результати. Вони вважають, що перемогу фальсифікували:
- "Поверніть СТБ до Євробачення, будь ласка. Це такий крінж, те поплутали, те прогавили";
- "Сором, а не відбір";
- "Калуш переможці";
- "Фальсифікована перемога, сором";
- "Краще покажіть, як судді виставляли. Особливо їх пояснення оцінок – це було щось";
- "Голоси підтасовано і підмінено! Фальсифікація! Kalush переможець!";
- "Ганьба!!! Мати такий досвід і так провести жахливо!!! Сільський рівень, докотилися!!! Ганьба";
- "Оголошення результатів – сором, де табличка з підрахунками голосів?";
- "Дно";
- "Kalush злили. Давайте об'єктивно";
- "Ганьба суспільне, журі, оргкомітет";
- "А як ви можете прокоментувати ситуацію як, голоса відправляють люди, а їм не приходить підтвердження, або навіть не зараховували їх. Дивно так?".
Інші ж знову згадують, як Alina Pash літала до Криму:
- "Паш – в Росію, а не на Євробачення";
- "А як же її польоти в Крим? Чому її взагалі не дискваліфікувати? Що це в нас за така вибірковість? Людина яка порушила закони України буде представляти нас на Євробаченні?".