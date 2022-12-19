Оглядач української музики Макс Нагорняк назвав "Батьківщину" Kalush та Skofka "невдалою, недолугою лірикою" і помилкою у творчості. Його обурив приспів, в якому репери порівняли волю з дівчиною, яка "рускім би не дала".

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Kalush рознесли в мережі за дует з Skofka "Батьківщина"

І ви хейтили мене за те, що я кажу, що Kalush продукує якусь шароварщину? Що Kalush іноді не несе сенси у своїх треках. Ви після цього треку можете мені ще щось сказати? Це ж просто крінж. Мені здається, через те, що вони виграли Євробачення в такий складний момент для нашої країни, ми якось їх дуже сильно ідеалізуємо. Але насправді це ті самі хлопці з Калуша, які отак помиляються у своїй творчості,

– емоційно висловився Макс Нагорняк.

Він порадив артистам задуматися, що випускати, аудиторії – що слухати й не робити ідолів з музикантів, а менеджменту бути уважнішим.

Переважна більшість фоловерів Bezodnya Music поділяють думку музичного оглядача й кажуть, що після Євробачення Kalush "здувся":

"Пора визнати, що Kalush – це шароварщина. Хоча я сама це до кінця не визнавала";

"Kalush виграв Євробачення і вирішив, що більше можна не старатися";

"Ну саме Kalush Orchestra – так, але старий Kalush був дуже кайфовий і точно не шароварщина";

"Правда, Kalush забили на музику після того, як виграли Євробачення, і єдиний їхній відомий хіт – "Стефанія";

"Реп має бути з сенсом, а не лайно "нової школи", в якій тупо набір слів чисто "щоб звучало".

Однак серед юзерів тіктоку багато тих, хто виправдовує цей промах Kalush:

"У Kalush є багато цікавих треків до Євробачення, просто зараз дійсно багато зашквару в піснях";

"Це просто невдала пісня, в нього є і хороші пісні. Не розумію цього хейту";

"Не кожен трек має бути хітом. Не кожен трек має бути зі змістом. Реп має 18 різновидів. Почитайте на дозвіллі".

Kalush, Skofka – Батьківщина: дивіться відео онлайн